Transfer- und Scouting-Angelegenheiten sind natürlich normalerweise vertraulich. Beim FC Bayern München hat sich nun aber gerade auf dieser Ebene eine kuriose Panne ereignet.

Selbst beim FC Bayern München läuft nicht immer alles rund. Tatsächlich soll sich am Bayern-Campus ein besonders kurioser Fauxpas ereignet haben. Wie die "tz" berichtet, soll ein Scout versehentlich ein Transferziel im WhatsApp-Status veröffentlicht haben.

"Amara Sangare. His Club is Rouen Sapins FC. You can find him on Eyeball. Kannst du den bitte mal prüfen? Danke dir und VG", habe die Nachricht des Bayern-Scouts gelautet, die natürlich keineswegs für die Öffentlichkeit, sondern nur für einen bestimmten Adressaten bestimmt war.

Durch den fehlgeleiteten Post konnten allerdings zahlreiche Kontakte des Scouts mitlesen. Zumindest jene, die schnell genug auf ihr Handy geschaut haben. Nur kurze Zeit später wurde der Status schließlich wieder gelöscht.

Bei "Eyeball" handelt es sich im Übrigen um eine Scouting-Plattform, auf der sich die Talentjäger nähere Informationen über potenzielle Neuzugänge einholen können.

Ob Amara Sangare nun aber tatsächlich zum Transferziel wird, lässt sich natürlich nicht abschätzen. Viel ist über den Youngster jedenfalls noch nicht bekannt. Klar ist jedoch, dass es sich bei Rouen Sapins FC um einen französischen Klub handelt.