ran Fußball Bundesliga HSV: Transfer-Traum! Merlin Polzin schwärmt von Bayern-Star Videoclip • 01:49 Min Link kopieren Teilen

In der Bundesliga erledigt Bayer Leverkusen im Kampf um die Qualifikation für die Champions League die Hausaufgaben. Im Derby beim 1. FC Köln ist Patrik Schick der entscheidende Mann.

Bayer Leverkusen hat im engen Rennen um die Champions League in der Bundesliga vorgelegt. Am viertletzten Spieltag gewann das Team von Trainer Kasper Hjulmand das Derby beim rheinischen Nachbarn 1. FC Köln mit 2:1 (1:0) - und vergrößerte damit gleichzeitig noch einmal die Abstiegssorgen der Kölner. FC Bayern: Startelf-Debüt gegen Mainz! Das ist Youngster Bara Sapoko Ndiaye Patrik Schick sorgte vor 50.000 Zuschauern in Müngersdorf mit einem strittigen Handelfmeter (43.) und nach einem Konter (52.) für die Treffer der Leverkusener.

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Erste FC-Pleite unter Interimscoach Wagner Köln kassierte nach fünf Spielen ohne Niederlage dagegen die erste Pleite unter Interimstrainer René Wagner - und muss im Tabellenkeller weiter zittern. Daran änderte auch der Treffer von Luca Waldschmidt (78.) nichts. Drei Tage nach dem Halbfinal-Aus im DFB-Pokal gegen den FC Bayern (0:2) wechselte Hjulmand lediglich auf zwei Positionen. Torhüter Janis Blaswich und Montrell Culbreath rotierten für die angeschlagenen Mark Flekken und Lucas Vázquez in die erste Elf. Das Derby komme zur "richtigen Zeit", hatte Hjulmand im Vorfeld betont: "Wir haben noch vier Spiele und wir müssen diese vier Spiele gewinnen." Den deutlich besseren Start erwischten jedoch die Gastgeber. Ohne den verletzten Zielspieler Ragnar Ache lauerte Said El Mala vorne auf schnelle Umschaltmomente. Einen ersten Fehlpass von Jarell Quansah im Spielaufbau konnte der Kölner Shootingstar nicht verwerten (3.), Jakub Kaminski (4.), erneut El Mala (9./18.) und Sebastian Sebulonsen (11.) ließen weitere gute Gelegenheiten liegen.

Kaminski verpasst den Ausgleich - Schick trifft auf der Gegenseite Dann aber hatten die Kölner Glück, als Schick einen Querpass von Eric Martel abfing und den Ball an den Pfosten schlenzte (14.). Den Pfosten traf auch El Mala, der 19-Jährige hatte nach dem nächsten Fehlpass von Quansah Keeper Blaswich jedoch bereits umkurvt - scheiterte dann jedoch aus spitzem Winkel an seinen Nerven (35.). Bayern-Noten beim Gastspiel in Mainz: Kompanys Joker stechen - Guerreiro und Davies als Totalausfälle Mit dem Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Robert Hartmann haderten die Kölner, hatte Martel beim halbhohen Pass von Exequiel Palacios den rechten Arm doch klar angelegt. Schick verwandelte, Geburtstagskind Marvin Schwäbe kam nicht mehr entscheidend ran. Nach der Pause hatte Kaminski die Riesenchance auf den Ausgleich, ließ diese jedoch fahrlässig liegen (52.). Bayer machte das Spiel schnell - und nur 17 Sekunden später drückte Schick auf der Gegenseite die Hereingabe von Nathan Tella artistisch über die Linie. Der eingewechselte Waldschmidt verkürzte.

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