ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Fans euphorisch: "Baut Kompany eine Statue" Videoclip • 02:00 Min Link kopieren Teilen

Was für eine Aufholjagd des FC Bayern! Die Münchner siegten nach 0:3-Pausenrückstand am 31. Spieltag der Bundesliga in Mainz noch sensationell mit 4:3. ran zeigt die Noten der Bayern-Stars.

Der FC Bayern München hat am 31. Spieltag der Bundesliga einen spektakulären 4:3 (0:3)-Sieg beim 1. FSV Mainz 05 eingefahren. Nach einer komplett verkorksten ersten Halbzeit und einem 0:3-Rückstand des bereits feststehenden Meisters sorgte Vincent Kompany mit seinen Wechseln für die verrückte Wende nach Wiederbeginn. FC Bayern München: Startelf-Debüt gegen Mainz! Das ist Youngster Bara Sapoko Ndiaye Vor allem seine Joker waren dafür verantwortlich, dass die Münchner das Spiel noch drehten. Dafür waren zwei Startelf-Spieler ganz schwach. ran zeigt die Noten der Bayern-Stars zum Spiel in Mainz.

Jonas Urbig Der 22-Jährige rückt für Neuer zwischen die Pfosten und hat in Mainz mehr Arbeit, als ihm wohl lieb ist. Obwohl Jonas Urbig in der ersten Halbzeit teilweise tolle Reflexe zeigt, muss er drei Mal hinter sich greifen. Bei keinem Gegentor kann der frühere Kölner etwas machen, verhindert oft sogar noch im ersten Mainzer Anlauf mit tollen Reaktionen das Tor, wird dann beim Abpraller von seinen Mitspielern im Stich gelassen. ran-Note: 3

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Konrad Laimer Über die rechte Seite des Österreichers geht im schwachen ersten Durchgang der Münchner zumindest ab und an etwas nach vorne. Konrad Laimer bleibt aber insgesamt vor der Pause auch zu ineffizient bei seinen Vorstößen. Das ändert sich nach dem Seitenwechsel, als der Rechtsverteidiger das 1:3 von Jackson gut vorbereitet, ebenso gut 20 Minuten später den Olise-Treffer zum 2:3. ran-Note: 2

Min-Jae Kim In der Innenverteidigung bekommt der Südkoreaner seine Chance anstelle von Upamecano. Im Spielaufbau bleibt Min-Jae Kim größtenteils fehlerlos, offenbart aber wiederum doch einige Probleme in der Abwehr, vor allem bei Kontern der Mainzer über den schnellen Becker. ran-Note: 4

Hiroki Ito Auch Hiroki Ito bekommt im Rahmen der Rotation von Coach Kompany eine Bewährungschance, und der Japaner muss auch schon in der 14. Minute erstmals rettend gegen Becker eingreifen. Später lässt auch er sich von der Verunsicherung der zusammengewürfelten Abwehr anstecken, Ito reagiert vor dem 0:3 viel zu langsam und kann daher nur noch tatenlos zuschauen, wie Becker einschiebt. ran-Note: 4

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Alphonso Davies Der Kanadier bekommt statt Stanisic seine Chance in Mainz – und kann diese nicht nutzen. Alphonso Davies kann kaum einmal seine Flügelläufe über links zeigen, hat so wenig Impact bei den Offensivaktionen des Rekordmeisters. Seine einzig auffällige Aktion im Strafraum ist ein Abschluss in der 40. Minute an das Außennetz. Schon in der 57. Minute muss Davies dann vom Feld. ran-Note: 5 Kurioser Scouting-Fauxpas der Bayern: Transfer-Option landet unfreiwillig im WhatsApp-Status

Aleksandar Pavlovic Der Sechser ist einer der wenigen Stammspieler, die in Mainz beginnen dürfen. Wirklich ordnen kann Aleksandar Pavlovic das Spiel des Rekordmeisters am Samstagnachmittag nicht, bereitet aber immerhin kurz vor der Pause die Großchance von Davies mit Übersicht vor. Zur Pause bleibt er in der Kabine, wird wohl schon für das PSG-Spiel geschont. ran-Note: 4

Leon Goretzka In Mainz läuft der Routinier in Abwesenheit von Neuer und Kimmich als Kapitän der Münchner auf. Wirklich führen kann Leon Goretzka die Mannschaft aber nicht. Vor allem in der ganz schwachen ersten Halbzeit bringt auch der Mittelfeldstar keine Ruhe ins Spiel des Rekordmeisters, er stabilisiert sich aber – wie die gesamte Elf – nach der Pause etwas. ran-Note: 4

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Raphael Guerreiro Der flexibel einsetzbare Portugiese kommt für Olise rechts auf dem Flügel zum Einsatz und erlebt einen grauenvollen Nachmittag in Mainz. Zunächst geht er vor dem 0:1 viel zu zaghaft gegen Vorlagengeber Sano zu Werke, lässt diesen quasi ohne Gegenwehr passieren. Vor dem zweiten Gegentor verliert Raphael Guerreiro dann den Ball an Sano. Für den Routinier ist auch schon in der 57. Minute Feierabend. ran-Note: 5

Bara Sapoko Ndiaye Für den 18-Jährigen gibt es in Mainz sein Startelf-Debüt in der Bundesliga. Bara Sapoko Ndiaye ersetzt Musiala in der Anfangsformation und bekommt dabei ein wenig seine Grenzen aufgezeigt, vor allem in Sachen Zweikampfhärte. So bleibt das Talent aus dem Senegal oft im Dribbling hängen und verursacht unnötige Ballverluste. Vor dem zwischenzeitlichen 0:3 rutscht er zudem im Strafraum unglücklich im Duell mit Amiri aus. ran-Note: 4 Kommentar: Diese Bayern-Maschine ist unaufhaltsam, aber die erste Halbzeit in Mainz eine Warnung

Luis Diaz Wie fast die gesamte Bayern-Elf, so erwischt auch der Kolumbianer in Mainz keinen Sahnetag. Eine der wenigen auffälligen Szenen von Luis Diaz ist es, in der 20. Minute bei einem Dribbling gegen Kohr die Gelbe Karte des Mainzers zu provozieren. Zur Pause bleibt der frühere Liverpool-Star dann in der Kabine. ran-Note: 4

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Nicolas Jackson Der Leihspieler vom FC Chelsea bekommt seine Chance als Mittelstürmer statt Kane und ist lange nicht zu sehen. Erst nach der Pause kommt der Senegalese besser in Tritt. Zunächst scheitert er noch in der 49. Minute im Eins gegen Eins an FSV-Keeper Batz, vier Minuten später trifft Nicolas Jackson zum 1:3 aus Münchner Sicht. ran-Note: 3

Harry Kane Bayerns Toptorjäger kommt für Pavlovic ab der 46. Minute zum Einsatz. Zunächst hat er nicht ganz so viele Bälle bzw. Chancen, dennoch steht Harry Kane in der 83. Minute dann wieder mal goldrichtig, um das 4:3 zu erzielen und damit die imposante Aufholjagd der Gäste zu krönen. ran-Note: 2

Michael Olise Nach der enttäuschenden ersten Halbzeit bringt Kompany zur Pause seine "Big Guns" wie Michael Olise. Und tatsächlich kommt mit dem Franzosen dann recht schnell mehr Schwung. Das Tor zum 1:3 leitet der Flügelflitzer unter anderem mit ein, das 2:3 erzielt Olise dann in der 73. Minute per Traumtor selbst. Bei der Entstehung des 3:3 hat der Nationalspieler natürlich auch wieder seine Beine im Spiel. ran-Note: 1

Jamal Musiala Er kommt in der 57. Minute für Guerreiro ins Spiel und bringt auch recht schnell mehr Kreativität in die Bayern-Elf. Beim 3:3 in der 80. Minute steht Jamal Musiala als Torschütze dann auch goldrichtig. Kurz danach ist er auch am 4:3 in der 83. Minute beteiligt – was für Einwechslungen von Coach Kompany, die die Wende bringen. ran-Note: 1 FC Schalke 04: Toter in Herren-Toilette der Veltins-Arena entdeckt - Kriminalpolizei ermittelt

Josip Stanisic Der Defensivspieler kommt auch schon nach 57 Minuten auf den Platz, ersetzt Davies. Josip Stanisic hat bei den Münchner Toren drei und vier in der Entstehung jeweils seinen Anteil – damit rechtfertigt er seine Einwechslung eindrucksvoll. ran-Note: 2