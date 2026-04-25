Fußball
FC Bayern München: Diese Offensiv-Maschine ist unaufhaltsam, aber die erste Halbzeit eine Warnung - ein Kommentar
Veröffentlicht:von Christoph Gailer/ran.de
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern - Fans euphorisch: "Baut Kompany eine Statue"
Videoclip • 02:00 Min
Bayern Münchens komplett unterschiedliche Halbzeiten in Mainz geben Hoffnung für das PSG-Duell, dienen aber durchaus auch als Warnung. Ein Kommentar.
Dank einer spektakulären zweiten Halbzeit beim 4:3 (0:3)-Sieg in der Bundesliga in Mainz hat der FC Bayern München den nächsten Erfolg eingefahren.
Die Aufholjagd nach dem 0:3-Pausenrückstand dürfte den Mannen von Vincent Kompany gerade rechtzeitig vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag bei Paris St. Germain (ab 21:00 Uhr im Liveticker) noch mal zusätzliches Selbstvertrauen einhauchen.
Doch brauchen die Münchner Stars überhaupt noch mehr Selbstvertrauen, wo doch ein scheinbar aussichtsloser Pausenrückstand in Mainz am Ende noch vermeintlich recht einfach gedreht werden konnte?
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FC Bayern wie eine gut geölte Maschine
Vor allem die Art und Weise, wie der bereits feststehende Meister drei Tage vor dem Königsklassen-Highlight in Mainz zurückkam, nötigt einem einfach nur höchsten Respekt ab.
Es wäre aus sportlicher Sicht aufgrund des bereits eingefahrenen Titels gar nicht nötig gewesen, diesen Aufwand zu betreiben, um den 0:3-Rückstand in einem im Grunde bedeutungslosen Spiel noch umzubiegen.
Aber so sind die Bayern unter Trainer Kompany nun mal - wie eine gut geölte Maschine, die auch nach einem Fehlstart wieder recht schnell und fehlerfrei ins Laufen kommt.
Vor allem auf seine eingewechselten Stars konnte sich der Belgier verlassen. Michael Olise, Harry Kane und Jamal Musiala sorgten als Joker mit ihren Toren für die Wende zugunsten des FCB.
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Erste Halbzeit als Warnung - mehrere Stars schwächeln
Erzählt man aber die Geschichte der Münchner Aufholjagd, muss man zunächst auch erwähnen, wie es dazu kam, dass der klare Favorit erst einmal so deutlich in Rückstand geriet - und genau dieser Umstand dient durchaus als Warnung.
Trotz der umfangreichen Rotations-Maßnahmen von Kompany und der anstehenden PSG-Spiele in den Köpfen darf sich auch eine vermeintliche B-Elf in Mainz nicht eine Halbzeit lang so vorführen lassen.
Das kann man sogar noch personalisieren anhand von Spielern, die vielleicht auch gegen PSG wieder wichtig werden könnten: Alphonso Davies und Raphael Guerreiro (beide mit ran-Note 5 in der Einzelkritik).
Während Davies als Linksverteidiger in Mainz kaum einmal seine gefürchteten Flügelläufe aufs Feld brachte, zeigte sich Allrounder und Routinier Guerreiro ungewohnt fehleranfällig. Der Portugiese war an zwei Gegentoren mit- oder gar hauptverantwortlich.
Solche Nachlässigkeiten darf sich der Rekordmeister in diesen entscheidenden Wochen auf dem Weg zum möglichen Triple nicht erlauben, sonst gibt es nach dem nächsten Stotterstart der ansonsten so gut geölten Bayern-Maschine möglicherweise kein sportliches Comeback mehr, sondern vielleicht schon das Aus gegen PSG.
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