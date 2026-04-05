FC Bayern München: Harry Kane geht trotz Verletzung steil - "Wow, wow, wow!"

Der Starstürmer feiert den Comeback-Sieg der Bayern in Freiburg in einem Handy-Video. Kane will am Dienstag in Madrid wieder auf dem Platz jubeln.

Die Verletzung war Harry Kane nicht anzumerken, als er nach dem furiosen Comeback-Sieg seiner Kumpels steil ging.

"Wow, wow, wow! Was für ein Comeback! Ein Lob an die Jungs", jubelte der angeschlagene Torjäger des FC Bayern in einem selbstgedrehten Handy-Video über das 3:2 (0:0) des deutschen Rekordmeisters in der Bundesliga nach 0:2-Rückstand beim SC Freiburg: "Was für eine Mentalität. Was für ein Sieg. Ein großartiger Auswärts-Dreier."

Genau den soll es nach dem Willen der Bayern auch am Dienstag (21:00 Uhr im Liveticker) beim Kracher im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Rekordsieger Real Madrid geben - und zwar mit Kane. Joshua Kimmich glaubt jedenfalls fest an den Einsatz des englischen Starstürmers. "Der wird da auch mit dem Rollstuhl spielen", sagte der DFB-Kapitän: "Ich erwarte, dass er am Dienstag fit auf dem Platz steht."

Trainer Vincent Kompany äußerte sich ähnlich. "Vom Gefühl her wird er es schaffen", meinte der Belgier. Etwas zurückhaltender blickte Max Eberl auf die Situation Kanes, der das Spiel im Breisgau aufgrund von Sprunggelenk-Problemen verpasste. "Die Physios arbeiten daran. Er ist ständig auf dem Gelände und lässt sich pflegen. Wir glauben daran, dass es funktioniert", sagte der Sportvorstand.