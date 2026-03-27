Bundesliga und Co.: So laufen die Meisterrennen in den europäischen Ligen - Sensation in Schottland?

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Lennart Karl - ist das seine neue Flamme? Videoclip • 01:18 Min Link kopieren Teilen

Die Saisons in Europa neigen sich dem Ende entgegen. So sieht es aktuell in den wichtigsten Ligen aus.

In Deutschland rückt der nächste Meistertitel für den FC Bayern München immer näher. Auch in England hat sich der FC Arsenal mittlerweile ein kleines Polster erspielt. In den Niederlanden könnte der Titelkampf zudem bereits am kommenden Spieltag entschieden werden. Doch in einigen europäischen Ligen ist das Meisterrennen noch richtig spannend. ran blickt auf die europäischen Top-Ligen und weitere ausgewählte Meisterschaften.

- Anzeige -

- Anzeige -

In der Bundesliga sieht alles nach dem nächsten Meistertitel für den FC Bayern München aus. Zudem steht der deutsche Rekordmeister kurz davor, einen neuen Torrekord aufzustellen. Die eigene Bestmarke von 101 Treffern (1971/72) ist zum Greifen nah.

Auch die englische Meisterschaft scheint entschieden. Alles deutet derzeit darauf hin, dass sich der FC Arsenal zum ersten Mal seit 2003/04 den Titel holt. Damals gelang den "Gunners" dies ohne eine einzige Niederlage. Das Team von Arsene Wenger ging in der Folge als "Invincibles" in die Geschichte ein.

- Anzeige -

- Anzeige -

Deutlich spannender sieht es in Spanien aus. Dort könnte erneut der FC Barcelona Meister werden. Es wäre die erste Titelverteidigung in La Liga seit 2018/19, als Barca selbst zwei Meisterschaften in Folge gewinnen konnte.

Die italienische Meisterschaft scheint in dieser Saison eine Mailänder Angelegenheit zu werden. Lange Zeit lag Inter komfortabel in Führung. In den vergangenen Wochen reduzierte Stadtrivale AC den Abstand allerdings kontinuierlich. Auch die SSC Neapel kann sich noch Chancen ausrechnen, angewiesen sind beide Klubs allerdings auf Ausrutscher von Inter.

- Anzeige -

- Anzeige -

In Frankreich könnte Paris Saint-Germain die fünfte Meisterschaft in Folge feiern. Komplett sicher fühlen darf sich PSG allerdings noch nicht. Mit dem RC Lens befindet sich ein Team im Nacken des amtierenden Champions-League-Siegers.

In den Niederlanden könnte indes bereits am ersten Spieltag nach der Länderspielpause der Meister feststehen. Die PSV Eindhoven dominiert die Liga in dieser Spielzeit nach Belieben und könnte den dritten Meistertitel in Folge einfahren.

- Anzeige -

In der Premiership in Schottland bahnt sich indes eine der größten Sensationen der jüngeren Fußballgeschichte an. Zwei Spieltage vor Schluss steht der Heart of Midlothian Football Club mit drei Punkten Vorsprung an der Spitze. Zum ersten Mal seit 1985 (!!!) könnte der schottische Meister also nicht Celtic oder Glasgow Rangers heißen.