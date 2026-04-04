Vor Duell gegen Real Madrid: FC Bayern München feiert furioses Comeback in Freiburg

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Trotz Sieg! Fans fordern drastische Konsequenzen vor Real Videoclip • 02:04 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München hat vor dem Champions-League-Kracher gegen Real Madrid in Freiburg einen Last-Minute-Sieg eingefahren.

Der FC Bayern München ist bereit für das Giganten-Duell: Trotz einiger Stars auf der Bank und ohne den angeschlagene fehlenden Harry Kane gewann der Rekordmeister am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga 3:2 (0:0) beim SC Freiburg. Die Bayern schossen sich dank einer gewaltigen Steigerung in den letzten Minuten für den Kracher im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag bei Rekordsieger Real warm. "Das ist ein krasses, ein unbeschreibliches Gefühl. Ich habe den Ball reingeschossen, dann ging es ab", sagte der späte Siegtorschütze Lennart Karl bei "Sky" und fügte an: "Das ist ein besonderer Sieg." Bayern-Noten: Zwei Jungstars brillieren - Probleme bei Neuer Johan Manzambi (46.) und Lucas Höler (71.) brachten Freiburg bei der unglücklich verlaufenden Rückkehr von Bayern-Keeper Manuel Neuer in Führung. Tom Bischof (81./90.+2) traf zweimal aus der Distanz zum Ausgleich. Es waren seine ersten Treffer im Bayern-Dress. Lennart Karl brachte die Entscheidung (90.+9). "Das ist sehr enttäuschend. Ich bin schon lange im Verein, aber ich habe noch kein Spiel erlebt, in dem wir so gut gegen Bayern gespielt haben", sagte Höler.

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Kompany schont zunächst zahlreiche Stars Neuer bestritt sein erstes Spiel als 40-Jähriger. Der Torwart stand nach fast einem Monat Verletzungspause wieder zwischen den Pfosten. Neuer ist der elfte Profi, der in diesem Alter noch in der Eliteklasse aktiv war. "Das Schönste ist, dass ich wieder spielen kann", sagte der Keeper, dessen Zukunft über das Saisonende hinaus ungewiss ist, kurz vor dem Anpfiff bei "Sky". Da die Bayern die Bundesliga dominieren und der neuerliche Meistertitel nur noch Formsache scheint, richten sich bereits alle Augen auf die Königsklasse. Dabei steht Kane im Mittelpunkt. Im Breisgau fehlte der Starstürmer wegen Sprunggelenk-Problemen. Zudem schonte Trainer Vincent Kompany einige Stars. Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Michael Olise und Konrad Laimer saßen zunächst auf der Bank. Die Freiburger starteten mit dem Spiel gegen die Bayern in den aufregenden April. Am Donnerstag trifft der SC im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League auf den spanischen Erstligisten Celta Vigo, nach dem Rückspiel steht das Halbfinale im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart an. In der Liga geht es für den Sport-Club noch um die Europacup-Teilnahme. FC Bayern München: Star vor Wechsel in die Türkei?