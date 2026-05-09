Pierre-Emerick Aubameyang fällt auch mit 36 noch negativ neben dem Platz auf. Jetzt wurde er von seinem Arbeitgeber Olympique Marseille suspendiert.

Auch im hohen Fußballeralter von 36 Jahren ist dem Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang die Lust auf Streiche offenbar nicht abhandengekommen.

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, soll sich der Stürmer von Olympique Marseille in der zurückliegenden Trainingswoche wieder einmal ein Disziplinarverfahren eingehandelt haben.

Der Vorwurf: In einem Hotelzimmer eines Staff-Mitglieds habe Aubameyang einen Feuerlöscher zum Einsatz gebracht. OM strich den Routinier aus dem Kader für das Auswärtsspiel in Le Havre.

Eigentlich sollte beim Tabellensiebten der französischen Ligue 1 unter der Woche der Grundstein für einen versöhnlichen Saisonabschluss gelegt werden.