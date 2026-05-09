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Pierre-Emerick Aubameyang von Olympique Marseille suspendiert - Grund ist ein Vorfall mit Feuerlöscher
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:21 Min
Pierre-Emerick Aubameyang fällt auch mit 36 noch negativ neben dem Platz auf. Jetzt wurde er von seinem Arbeitgeber Olympique Marseille suspendiert.
Auch im hohen Fußballeralter von 36 Jahren ist dem Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang die Lust auf Streiche offenbar nicht abhandengekommen.
Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, soll sich der Stürmer von Olympique Marseille in der zurückliegenden Trainingswoche wieder einmal ein Disziplinarverfahren eingehandelt haben.
Der Vorwurf: In einem Hotelzimmer eines Staff-Mitglieds habe Aubameyang einen Feuerlöscher zum Einsatz gebracht. OM strich den Routinier aus dem Kader für das Auswärtsspiel in Le Havre.
Eigentlich sollte beim Tabellensiebten der französischen Ligue 1 unter der Woche der Grundstein für einen versöhnlichen Saisonabschluss gelegt werden.
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Sportliche Krise als Auslöser für Trainingslager
Vorausgegangen war die sportliche Krise der vergangenen Wochen, die in einem 0:3 beim FC Nantes ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden hatte. Die Spieler wurden daraufhin kurzfristig für vier Tage auf einem Trainingsgelände einquartiert.
Die Idee des Bootcamps zielte allerdings ins Leere. Eine vereinsnahe Quelle berichtete gegenüber AFP von einem "ordentlichen Chaos".
Routinier Aubameyang gehörte offenbar zu den Unruhestiftern und soll den Feuerlöscher im Zimmer von Staff-Mitglied Bob Tahri entleert haben. Am Freitag hatte der Verein daraufhin Konsequenzen gezogen und Aubameyang suspendiert.
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