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FC Bayern München heute Meister? Nach BVB-Pleite - so holt der FCB gegen Stuttgart den Titel
Aktualisiert:von ran.de
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FC Bayern: Meisterfeier vor Pokal-Kracher gegen Leverkusen? Kompany verrät Pläne
Videoclip • 04:19 Min
Nach der Niederlage von Borussia Dortmund in Sinsheim kann der FC Bayern bereits an diesem Sonntag Meister werden. ran zeigt, was dafür passieren muss.
Am 29. Spieltag konnte der FC Bayern mit 5:0 am Hamburger Millerntor gegen den FC St. Pauli gewinnen. Durch die 0:1-Niederlage von Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen betrug der Vorsprung des FC Bayern auf den BVB seit vergangener Woche zwölf Punkte.
Da der BVB auch am 30. Spieltag verlor (1:2 bei der TSG Hoffenheim), kann Bayern schon am Sonntag gegen den VfB Stuttgart Meister werden.
Dem Rekordmeister aus München reicht dafür bereits ein Unentschieden.
Nur wenn die Bayern gegen die Schwaben verlieren, würde sich die Meisterfeier mindestens um eine weitere Woche verschieben.
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