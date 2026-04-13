Bundesliga
FC Bayern München - Torrekord erreicht: Diese Bestmarken kann der FCB in der Saison 2025/26 noch brechen
Aktualisiert:von Christoph Gailer
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Im Saison-Endspurt kann Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München noch für einige Rekorde sorgen - einen Meilenstein hat der Rekordmeister nun aber bereits erreicht.
Kein Titel, ein Titel, Double oder gar das Triple - für den FC Bayern München ist in der Saison 2025/26 sportlich immer noch alles drin.
Mit zwölf Punkten Vorsprung bei noch fünf Partien hat das Team von Coach Vincent Kompany in der Bundesliga beste Chancen, den Titel zu verteidigen. Dazu steht der FCB auch im Viertelfinale der Champions League und hat nach dem 2:1-Hinspiel-Sieg bei Real Madrid alles in eigener Hand.
Im DFB-Pokal stehen die Münchner im Halbfinale gegen Bayer Leverkusen.
Neben den drei Titelchancen jagen die Bayern-Stars aber auch noch so manchen Rekord im Saisonfinish.
ran zeigt, welche Bestmarken die Bayern nun im Saison-Endspurt noch knacken oder zumindest einstellen können. (Stand: 13. April 2026)
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Torrekord gebrochen
Die Tormaschine FC Bayern "produziert" in der Bundesliga-Saison 2025/26 wie am sprichwörtlichen Fließband. Und so verwundert es nicht, dass der Rekordmeister den Torrekord der Liga geknackt hat.
Die bisherige Bestmarke lag bei 101 Treffern aus der Saison 1971/72, damals natürlich auch aufgestellt vom FC Bayern um Torjäger Gerd Müller.
Beim 5:0-Sieg gegen St. Pauli am 29. Spieltag war es schließlich so weit. Mit dem ersten Tor der Münchner von Jamal Musiala konnten die Bayern den Rekord egalisieren, der zweite Treffer, erzielt von Leon Goretzka, sorgte schließlich für einen neun Rekord: 102 Tore in einer Saison.
Die anschließenden Buden der Münchner schraubten die Bestmarke dann noch weiter nach oben, momentan stehen die Bayern bei 105 Saisontoren.
FC Bayern: Rekord für die meisten Punkte?
Ein weiteres ambitionierteres Ziel: den bisherigen Punkte-Rekord noch einzustellen. Dieser liegt bei 91 Zählern, aufgestellt von den Münchnern in der Saison 2012/13.
Die Bayern haben aktuell 76 Punkte auf dem Konto, müssten also alle fünf verbleibenden Spiele gewinnen, um auch in dieser Saison auf 91 Zähler zu kommen und damit den Rekord einzustellen.
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FC Bayern: Rekord für die meisten Siege?
Auch bei den Siegen könnte das Kompany-Team bei einer makellosen Rest-Saison mit fünf Erfolgen den bisherigen Bundesliga-Rekord einstellen.
Diese Bestmarke liegt bei jeweils 29 Saisonsiegen, aufgestellt in den Spielzeiten 2012/13 und 2013/14. In der laufenden Saison gewannen die Bayern bislang 24 Partien, zudem gab es vier Unentschieden und eine Niederlage (1:2 zu Hause gegen Augsburg).
Durch die überraschende Pleite gegen Augsburg ist auch eine ungeschlagene Bundesliga-Saison für die Bayern nicht mehr möglich, damit wird Bayer Leverkusen das einzige Team der Historie bleiben, dem dieses Kunststück gelang.
Harry Kane: Rekord für die meisten Tore?
Beim möglichen Erreichen von Tor-, Punkt- und Sieg-Rekorden bzw. Rekord-Einstellungen wird voraussichtlich auch die Form von Top-Torjäger Harry Kane eine wichtige Rolle spielen.
Der Engländer hat bislang 31 Treffer in 29 Partien beigesteuert, für ihn ist noch der persönliche Tor-Rekord in der Bundesliga möglich. Dieser liegt derzeit bei 41 Treffern, die Robert Lewandowski in der Saison 2020/21 für die Münchner erzielte. Damit löste er Gerd Müller ab, der 49 Jahre zuvor 40 Treffer in einer Spielzeit geschafft hatte.
Beim Blick auf das Restprogramm erscheint ein Rekord für Kane durchaus immer noch möglich. Immerhin bekommt es der FC Bayern im Saisonfinish mit zahlreichen Teams aus dem Tabellenkeller zu tun (Heidenheim, Wolfsburg, Köln).
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