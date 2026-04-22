FC Bayern München - Diagnosen und Ausfallzeiten bei Tom Bischof, Lennart Karl und Serge Gnabry

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: So feiert das Team den Titel nach Abpfiff Videoclip • 01:29 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München hat Verletzungssorgen: Mit Serge Gnabry, Lennart Karl und Tom Bischof fehlen Vincent Kompany gleich drei wichtige Spieler. Wir schauen uns an, wann eine Rückkehr realistisch ist.

Der FC Bayern München muss aktuell auf das Trio Serge Gnabry, Lennart Karl und Tom Bischof verzichten, die sich allesamt in letzter Zeit Verletzungen zugezogen haben und zunächst ausfallen. Während bei zwei Spielern eine baldige Rückkehr möglich ist, droht einer, noch lange zu fehlen. Vincent Kompany ist sich dennoch sicher, dass seine Mannschaft auch mit den Ausfällen für die kommenden Aufgaben gewappnet ist. Das verriet der Belgier auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen: "Wir haben Erfolgserfahrungen in diesen Momenten, es ist ja nicht das erste Mal in dieser Saison, dass wir ohne Spieler waren. Wir waren schon ohne Jamal, ohne Hiroki Ito, ohne Alphonso Davies." "Und die Spieler, die jetzt fehlen, werden auch wieder zurückkommen. Das beeinflusst uns nicht, es bleibt die gleiche Motivation vor den Spielen", so der 40-Jährige weiter. ran gibt vor dem Saison-Endspurt einen Überblick über die Comeback-Aussichten.

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Tom Bischof Anfang April hatte Bischof mit seinem wichtigen Doppelpack gegen den SC Freiburg auf dem Weg zum 3:2 noch sein bis dato bestes Spiel im Trikot des FC Bayern gemacht, wenige Tage später kam dann die bittere Diagnose für den 20-Jährigen: kleiner Muskelfaserriss in der linken Wade. Seit dem 15. April fehlt Bischof den Bayern daher verletzungsbedingt. Eine genaue Angabe über die Dauer des voraussichtlichen Ausfalls machten die Münchner nicht, sie erklärten lediglich, dass der Mittelfeldmann "vorerst" ausfallen werde. Lange wird Bischof seinem Team damit allerdings nicht fehlen, realistisch ist für eine Verletzung dieser Art eine Ausfallzeit von zwei bis drei Wochen. Besonders bei einer Verletzung der Wade wird der Rekordmeister aber nichts überstürzen, da bei einem zu frühen Comeback die Gefahr einer erneuten, langwierigeren Verletzung groß ist. FC Bayern München: Die Geschichte hinter dem skurrilen Kakadu-Hype Die Verletzung kommt für Bischof allerdings zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Blickt man auf die restliche Saison der Münchner, sind nach dem Gewinn der Meisterschaft noch potenziell fünf Spiele wichtig: DFB-Pokal-Halbfinale in Leverkusen am 22. April

CL-Halbfinal-Hinspiel bei PSG am 28. April

CL-Halbfinal-Rückspiel gegen PSG am 6. Mai

eventuell das DFB-Pokal-Finale am 23. Mai

eventuell das Champions-League-Finale am 30. Mai Bischof wird also frühestens zum CL-Rückspiel gegen PSG wieder zur Verfügung stehen. Für ihn persönlich ist das bitter, allerdings wäre es ohnehin kaum realistisch, dass er in den wichtigsten Spielen der Münchner Saison viele Minuten gesehen hätte. Auch nicht nach dem längeren Ausfall des Dritten im Bunde.

Serge Gnabry Die Verletzung von Gnabry wiegt für die Bayern am schwersten. Wie der FCB am Samstag bekanntgab, hat sich der 30-Jährige einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen und wird auf unbestimmte Zeit ausfallen. Besonders bitter: Der Offensiv-Star verletzte sich bei einem harmlosen Spielchen im Training. "Ich glaube beim Penalty-Schießen oder so. Das war sehr, sehr unglücklich und hat uns alle ein bisschen überrascht", erklärte Bayern-Trainer Vincent Kompany am Samstag gegenüber "DAZN". Sollte kein Wunder geschehen, ist die Saison für Gnabry damit auch vorbei. Die "Sport Bild" spricht von einer Ausfallzeit von zwei bis drei Monaten, während "Sky" sogar von drei bis vier Monaten schreibt – "je nachdem, ob es operativ oder konservativ behandelt wird". FC Bayern München feiert Meisterschaft und hat die nächsten Titel bereits im Blick Für ihn persönlich könnte das neben dem Verpassen der entscheidenden Spiele der restlichen FCB-Saison auch das WM-Aus bedeuten. Bundestrainer Julian Nagelsmann benennt in rund drei Wochen seinen Kader, und aktuell scheint es nicht realistisch, dass Gnabry Teil davon sein kann.

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