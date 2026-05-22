ran Fußball FC Bayern: Vincent Kompany scherzt über süße Kinderfrage Videoclip • 02:24 Min Link kopieren Teilen

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuellen Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.

+++ 22. Mai, 22:58 Uhr: Öffnet sich die Tür für einen Gordon-Wechsel zum FC Bayern? +++ Der Wechsel von Anthony Gordon zum FC Bayern könnte wohl schon bald konkreter werden. Wie die "Daily Mail" berichtete, befasst sich Newcastle United mit einem Transfer von Matias Fernández-Pardo. Der 21-Jährige wechselte im Sommer 2024 für 11,5 Millionen Euro von der KAA Gent zum OSC Lille. Dort brachte er es in 71 Pflichtspielen bisher auf zwölf Tore und elf Vorlagen. Zwar hat der Offensivspieler noch bis 2029 Vertrag, jedoch würde Lille ein Top-Angebot aus England demnach wohl nicht ablehnen. Zudem soll der Ligue-1-Klub seinem Schützling offenbar schon zugesagt haben, dass dieser bei einem passenden Angebot wechseln darf. Sollte der Deal über die Bühne gehen, könnte sich die Tür für den FC Bayern für einen Gordon-Transfer öffnen. "Wir haben ein sehr gutes Gespräch geführt und hoffen, dass wir weiterkommen", bestätigte Sportvorstand Max Eberl zuvor gegenüber der "Bild" das Werben um den 25-Jährigen. Stand jetzt soll Newcastle United wohl 86 Millionen Euro für Gordon fordern, was den Bayern zu viel ist. Der Rekordmeister und Gordon, der noch bis 2030 unter Vertrag steht, sollen sich laut "Bild"-Informationen schon einig sein.

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+++ 22. Mai, 19:02 Uhr: Eberl spricht über Gerüchte um Stones, Gordon und Eichhorn +++ Sportvorstand Max Eberl hat ein angebliches Interesse an Verteidiger John Stones dementiert. "Das ist Not True", sagte er der "Bild". Der Schützling von Ex-FCB-Coach Pep Guardiola war zuletzt von der "Daily Mail" mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht worden, nachdem der Vertrag des 31-Jährigen bei Manchester City zum Saisonende ausläuft und nicht verlängert wird. Anders sieht es bei Newcastle Uniteds Offensiv-Star Anthony Gordon aus. "Wir haben ein sehr gutes Gespräch geführt und hoffen, dass wir weiterkommen", bestätigte Eberl das Werben um den 25-Jährigen. Allerdings weist der Bayern-Boss auch auf die finanziellen Rahmenbedingungen hin: "Wir sind uns einig, dass wir einen Offensivspieler machen, wenn er zu finanzieren ist." Die "Magpies" fordern offenbar rund 86 Millionen Euro an Ablöse für den englischen Nationalspieler, der noch bis 2030 unter Vertrag steht. Bei Herthas Juwel Kennet Eichhorn machen sich die Münchner inmitten zahlreicher Interessenten ebenfalls Hoffnung, den Zuschlag zu erhalten. "Ich finde, wenn du Kenny Eichhorn siehst - und der FC Bayern würde sich damit nicht beschäftigen - , dann würden wir unseren Job nicht machen", sagte Eberl. "Jetzt muss man gucken, ob das reinpasst und was die Vorstellung von ihm und seinem Management ist. Ob das dann passiert, ist was ganz anderes". Der 16-jährige Shootingstar kann wohl dank Ausstiegsklausel für 12 Millionen Euro wechseln.

+++ 22. Mai, 10:55 Uhr: Bayern-Interesse an Gvardiol und Bisseck? +++ Der FC Bayern sondiert offenbar den Transfermarkt und sucht einen flexibel einsetzbaren Verteidiger, der sowohl innen als auch außen spielen könnte. Beides trifft auf die neuesten Kandidaten zu. Zum einen der Ex-Leipziger Josko Gvardiol, der nach Berichten mehrerer Medien gerne für den FCB spielen würde und sein Management angeblich zur Kontaktaufnahme angewiesen hat. Der 24 Jahre alte Kroate ist offenbar unzufrieden bei Manchester City, wo er noch einen Vertrag bis 2028 hat. Er könnte sowohl innen als auch links hinten spielen. Gleiches gilt für Yann-Aurel Bisseck, der als Linksverteidiger von Inter Mailand beim Sieg in der Champions League bei Borussia Dortmund überzeugte. Normalerweise agiert der deutsche Nationalspieler, den Julian Nagelsmann nicht in den WM-Kader berufen hat, aber eher zentral oder rechts hinten. Auch bei Bisseck dürfte allerdings die Ablösesumme ein Problem darstellen, da er sogar bis 2029 bei Inter gebunden ist. In Kürze sind Gespräche über eine Aufstockung seines bislang angeblich mit 1,5 Millionen Euro pro Jahr dotierten Vertrags geplant. Sollten diese scheitern, ist er laut italienischen Medien ein Thema beim deutschen Rekordmeister. Vorteil für Bayern wäre bei beiden Profis, dass sie sowohl außen als auch innen in einer Dreier- oder Viererkette agieren könnten. Bezahlbar wären sie aber wohl, wenn etwa durch den Verkauf von Min-jae Kim, Hiroki Ito oder Alphonso Davies Geld frei würde. Auch interessant: Darum ergibt Nagelsmanns Verzicht auf Bisseck keinen Sinn

+++ 21. Mai, 09:52 Uhr: Bayern will offenbar ManCity-Star zum Nulltarif +++ Könnte sich der FC Bayern München in der Abwehrzentrale mit einem ehemaligen Topstar verstärken? Wie die "Daily Mail" berichtet, hat der Rekordmeister offenbar ein Auge auf John Stones geworfen. Der 31-Jährige ist bei Manchester City in dieser Saison nicht mehr gefragt, sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert. Mit Harry Kane würde er auf ein langjähriger Weggefährten in der englischen Nationalmannschaft treffen. Beide wurden 2024 mit den "Three Lions" Vize-Europameister. Jonathan Tah und Dayot Upamecano sind unter Trainer Vincent Kompany derzeit gesetzt. Dahinter stehen Hiroki Ito und Minjae Kim als Backups bereit. Um beide Spieler halten sich jedoch Abschiedsgerüchte hartnäckig. Mit Stones könnten die Bayern einen Ersatz für die Innenverteidigung zum Nulltarif verpflichten. Der Routinier spielt seit 2016 für die "Citizens" und lief dabei auch einige Jahre an der Seite von Kompany auf.

+++ 19. Mai, 23:20 Uhr: ManCity kontaktierte wohl Kompany +++ Laut übereinstimmenden Medienberichten endet die Ära von Pep Guardiola bei Manchester City am Saisonende. Nun berichtet das Portal "Teamtalk", dass sich die Verantwortlichen der Citizens bei der Suche nach einem Nachfolger bereits bei Bayern-Trainer Vincent Kompany erkundigt haben. Demnach sagte der Belgier dem Premier-League-Klub aber ab, weil er sein Engagement beim Rekordmeister als Langzeitprojekt sehe – und sich entsprechend zum FCB bekenne. Guardiola, der früher selbst die Bayern trainierte, soll bereits am kommenden Sonntag gegen Aston Villa zum letzten Mal an der Seitenlinie stehen und in der Folge zurücktreten. Als größter Favorit auf die Guardiola-Nachfolge gilt aktuell der Italiener Enzo Maresca, der erst Anfang des Jahres vom FC Chelsea entlassen wurde. Mehr zum Thema: FC Bayern München: Präsident Hainer mit Transfer-Stoppschild - "Er ist unverkäuflich!"

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+++ 19. Mai, 08:04 Uhr: FC Bayern beobachtet wohl PSG-Talent Mounguengue +++ Der FC Bayern beschäftigt sich offenbar mit Pierre Mounguengue von Paris Saint-Germain. Nach Informationen der französischen "L’Equipe" haben die Münchner den jungen Mittelstürmer auf dem Zettel. Der 18-Jährige ist für die U19 von PSG aktiv und 1,82 Meter groß. Sein Vertrag in Paris läuft am 30. Juni 2026 aus. Anfang Mai feierte Mounguengue sein Debüt für die Profis. Außerdem ist er französischer Jugendnationalspieler. Für Frankreich lief er bereits in der U17, U18 und U19 auf. Für PSG ist die Lage heikel. Der Klub hat in den vergangenen Jahren immer wieder Talente aus der eigenen Akademie verloren. Mounguengue gilt als weiterer Spieler mit Potenzial. Deshalb sollen in Paris Gespräche über einen Profivertrag geplant sein. Für Bayern könnte sich nur dann eine echte Chance ergeben, wenn diese Verhandlungen stocken. Auch der FC Paris soll interessiert sein.

+++ 18. Mai, 22:10 Uhr: Neuer Interessent: Kehrt Bayern-Leihgabe in die Heimat zurück? +++ Bis zum Ende der laufenden Saison ist Joao Palhinha vom FC Bayern an Tottenham Hotspur ausgeliehen. Wie es dann für den Mittelfeldspieler weitergeht, ist aktuell noch unklar. Laut der Sportzeitung "A Bola" bemüht sich der portugiesische Topklub Sporting Lissabon nun offenbar intensiv um den Nationalspieler. Demnach schreiten die Verhandlungen mit dem Berater schnell fort. Im Zuge des Abgangs von Morten Hjulmand droht Sporting im Zentrum eine Lücke - die Palhinha füllen könnte. Das Problem soll allerdings die nötige Einigung mit dem FC Bayern sein. So strebt der Rekordmeister wohl einen Verkauf oder eine Leihe mit verankerter Kaufoption an. Im Falle einer Einigung würde Palhinha, der aktuell mit Tottenham in der Premier League gegen den Abstieg kämpft, wohl einen Vertrag über drei Jahre erhalten Der 30-Jährige ist in Lissabon geboren und spielte bereits in der Jugend für Sporting, ein Wechsel wäre also eine Rückkehr in die alte Heimat Wichtig: Zwischen dem FCB und den Spurs gibt es eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach bei rund 30 Millionen Euro liegen soll. Ob die Engländer diese ziehen, ist unklar.

+++ 17. Mai, 13:55 Uhr: Manuel Neuer muss "vorerst kürzertreten" +++ Inmitten der Diskussionen um eine mögliche Rückkehr in die Nationalmannschaft muss Manuel Neuer erst einmal eine Pause beim FC Bayern einlegen. Der deutsche Meister teilte in einem Statement mit, dass der Torhüter "wegen muskulärer Probleme in der linken Wade vorerst kürzertreten" müsse. Das habe eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung ergeben. Ob Neuer am Samstag beim DFB-Pokalfinale in Berlin gegen Stuttgart einsatzfähig sein wird, ließen die Münchner offen. Laut Präsident Herbert Hainer würde es sich aber "um keine schwerwiegende Verletzung" handeln, "nach allem, was ich weiß". Neuer war in der 60. Minute des Bundesliga-Heimspiels gegen den 1. FC Köln verletzt ausgewechselt worden. Es ist das dritte Mal in dieser Saison, dass der 40-Jährige mit Wadenproblemen ausfällt.

+++ 16. Mai, 18:50 Uhr: FCB-Sportdirektor Christoph Freund bestätigt - kein Platz im Kader für Alexander Nübel +++ Der an den VfB Stuttgart ausgeliehene Torhüter Alexander Nübel hat in der Saison 2026/27 keinen Platz im Kader des FC Bayern. "Der Alex wird nächste Woche gegen uns spielen, im Tor stehen und hat wieder eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Aber da haben wir einen Austausch mit seinem Management und der Alex weiß Bescheid, wie unsere Planungen sind. Wir gehen mit dem Torwarttrio, was wir jetzt haben, in die nächste Saison", bestätigte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund nach dem 5:1-Sieg gegen den 1. FC Köln. Erst kürzlich verlängerte der Rekordmeister die Verträge mit den Torhüter-Routiniers Manuel Neuer und Sven Ulreich um jeweils ein weiteres Jahr. Das Torwarttrio wird von Jonas Urbig komplettiert. Laut "Bild" sollen die Bayern-Bosse daher einen Verkauf des 29-Jährigen, der noch bis 2030 unter Vertrag steht, anstreben. Dies könnte sich jedoch schwierig gestalten, da Nübel offenbar elf Millionen Euro pro Jahr in München verdienen soll.

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