ran Fußball Bundesliga Neuer und Urbig: So plant FC Bayern die Zukunft Videoclip • 05:08 Min Link kopieren Teilen

Die Zukunft von Manuel Neuer ist nach wie vor nicht geklärt. Eine klare Tendenz beim Kapitän und bei Bayern München gibt es aber - und auch eine Marschroute.

Seit Monaten wird über die Zukunft von Manuel Neuer spekuliert. Sei es im Dress der Nationalmannschaft für die kommende WM 2026 in Nordamerika oder im Trikot des FC Bayern München über den Sommer hinaus. Während klar sein dürfte, dass Neuer die Spiele des DFB-Team bei der Weltmeisterschaft auf seiner Couch oder im Urlaub verfolgen dürfte, ist noch immer offen, wie es in München weitergeht. Der Vertrag des 40-Jährigen läuft aus, allerdings hat der Rekordmeister schon einen klaren Plan beim Kapitän.

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FC Bayern München: Neuer-Verlängerung in Teilzeit? Fakt ist: Die Münchner wollen mit ihrem Torhüter verlängern. Am Donnerstag war Neuers Berater Thomas Kroth an der Säbener Straße um mit den Verantwortlichen über einen neuen Vertrag zu sprechen. "Es wird sich nicht mehr endlos ziehen", gab Sportdirektor Christoph Freund vor dem Spiel gegen den 1. FC Heidenheim preis. Zudem soll es eine Art Job-Sharing für Neuer und seinen Vertreter und designierten Nachfolger Jonas Urbig geben. "Jonas wird im Tor stehen", erklärte Trainer Vincent Kompany für die Heimpartie gegen des Tabellenersten gegen den Letzten am Samstag. Dass das in Zukunft - sprich 2026/27 - häufiger so der Fall sein würde, unterstrich Freund am Freitag: "Manu ist jetzt im fortgeschrittenen Alter und gibt seine Erfahrungen weiter, ist selber noch in einer super Verfassung, macht richtig gute Spiele - und Jonas profitiert extrem davon, hat sehr, sehr gut performt" Urbig, der sein 17. Pflichtspiel in dieser Saison absolvieren wird, soll irgendwann vom Weltmeister von 2014 übernehmen. Diesen Job traut man ihm beim Rekordmeister zu - das ist genau so ein offenes Geheimnis wie der Wille, den Kontrakt mit Neuer auszudehnen.

FC Bayern München: Neuer soll in den wichtigen Partien weiter im Tor stehen Dennoch ist auch klar, dass Neuer in den wichtigen Spielen sowohl in dieser als auch in der kommenden Saison im Kasten stehen will - vorausgesetzt, die Verlängerung kommt Zustande. Offensichtlich ist es der Wunsch der Führungsetage, mit dem aktuellen Torhüter-Trio Neuer/Urbig/Sven Ulreich auch in die kommende Spielzeit zu gehen. Also kein Platz für Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und erst Recht nicht für den ebenfalls verliehenen Daniel Peretz (FC Southampton). Die Top-Spiele kann Neuer jedoch nur bestreiten, sollte der 596-fache Bayern-Spieler fit bleiben. Denn seit einigen Jahren hat er das Prädikat "verletzungsanfällig", auch deshalb wollten und wollen die Münchner eine kompetente Nummer zwei. Dass Einsätze in gewissem Maße "abgetreten" werden müssen, da ein Torwart nun einmal Spielpraxis braucht, ist nur allzu verständlich - für alle Parteien. Nach übereinstimmenden Medienberichten ist Neuer mit einer solchen "Altersteilzeit" generell einverstanden. Offen ist hingegen noch, ob und wie weit er zu Abstrichen an seinem aktuellen Topgehalt von geschätzt rund 20 Millionen Euro im Jahr bereit ist.

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