Borussia Mönchengladbach: Fans randalieren offenbar auf Stadion-Toilette in Leipzig

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Alphonso Davies unterschreibt bei Red Bull - Fans in Aufruhr Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Im Rahmen des Bundesliga-Spiels zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach kam es zu massiven Beschädigungen der Stadion-Toiletten. Die Polizei äußert sich dazu.

Borussia Mönchengladbach wurde am Samstagnachmittag von rund 4.700 Fans zum Auswärtsspiel in der Bundesliga bei RB Leipzig begleitet. Bei der 0:1-Niederlage der "Fohlen" in Sachsen gab es neben Anti-RB-Aufklebern und einem Trillerpfeifen-Protest auch noch Randale bei zwei Toiletten-Containern. Diese wurden von einigen Chaoten komplett demoliert, wie Bilder hinterher zeigten. Gladbach: Kritisches Fan-Transparent wegen Wechsel von Rocco Reitz zu RB Leipzig Auf den Bildern sind zertrümmerte Müllereimer ebenso zu sehen wie abgerissene Toilettenbecken und zerstörte Waschbecken.

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