Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball

Borussia Mönchengladbach: Fans randalieren offenbar auf Stadion-Toilette in Leipzig

Veröffentlicht:

von ran.de

ran Fußball Bundesliga

FC Bayern: Alphonso Davies unterschreibt bei Red Bull - Fans in Aufruhr

Videoclip • 01:19 Min

Im Rahmen des Bundesliga-Spiels zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach kam es zu massiven Beschädigungen der Stadion-Toiletten. Die Polizei äußert sich dazu.

Borussia Mönchengladbach wurde am Samstagnachmittag von rund 4.700 Fans zum Auswärtsspiel in der Bundesliga bei RB Leipzig begleitet.

Bei der 0:1-Niederlage der "Fohlen" in Sachsen gab es neben Anti-RB-Aufklebern und einem Trillerpfeifen-Protest auch noch Randale bei zwei Toiletten-Containern. Diese wurden von einigen Chaoten komplett demoliert, wie Bilder hinterher zeigten.

Auf den Bildern sind zertrümmerte Müllereimer ebenso zu sehen wie abgerissene Toilettenbecken und zerstörte Waschbecken.

Nächste Fußball-Livestreams auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Deshalb ermittelt die Leipziger Polizei auch wegen Sachbeschädigung. "Tatverdächtige konnten bislang nicht bekannt gemacht werden", sagte Polizeisprecher Chris Graupner der "Bild". Der Sachschaden beläuft sich dem Bericht nach auf ungefähr 5.000 Euro.

Vor der Partie rief der "FPMG Supporters Club e.V.", die einzige von Borussia anerkannte Dachorganisation und Interessenvertretung für alle Fans, dazu auf, in Leipzig im Stadion aus Protest auf Bratwurst- und Bier-Konsum zu verzichten.

"Während der Erwerb einer Eintrittskarte unumgänglich ist, um den Protest gegen RB und die Unterstützung unseres Vereins zu ermöglichen, sollte auf den Konsum von Speisen und Getränken im Stadion verzichtet werden. Jeder weitere Euro, der direkt oder indirekt an RB geht, ist kontraproduktiv und im konkreten Fall vermeidbar", hieß es im Statement.

Mehr Bundesliga-News