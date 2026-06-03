ran Fußball DFB-Team - Jonathan Tah nennt WM-Favoriten: "Harry ist heiß" Videoclip • 02:10 Min Link kopieren Teilen

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München auf einen Blick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuellen Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.

+++ 3. Juni, 06:49 Uhr: Saibari-Poker wird offenbar heißer +++ Die Spur des FC Bayern München in Richtung Eindhoven wird heißer. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, hat Trainer Vincent Kompany bereits ein persönliches Gespräch mit Angreifer Ismael Saibari geführt. Der Marokkaner soll sich demnach für die Bayern entschieden haben. Die Verhandlungen sollen bereits gestartet sein, die PSV wünscht sich eine Ablöse im Bereich von 60 Millionen Euro.

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+++ 2. Juni, 19:17 Uhr: FC Bayern zieht sich wohl aus Poker um Hertha-Juwel Kennet Eichhorn zurück +++ Der FC Bayern München hat sich laut "Sport1" aus dem Poker um Hertha-Juwel Kennet Eichhorn zurückgezogen. Dem Bericht nach sollen die Münchner mit den finanziellen Bedingungen eines möglichen Deals nicht zufrieden gewesen sein. Zudem haben die Bosse wohl auch sportliche Zweifel am 16-Jährigen, weshalb ein Wechsel nach München wohl nicht stattfinden wird. Max Eberl, der als Befürworter eines möglichen Eichhorn-Deals galt, soll nun auch hinter dem Rückzug aus dem Poker um den Mittelfeldspieler stehen.

+++ 2. Juni, 11:13 Uhr: Flexibler Offensiv-Spieler aus der Eredivisie im Visier des FC Bayern München +++ Die Suche nach einem Offensivspieler beim FC Bayern München läuft weiter. Nach dem geplatzten Transfer von Anthony Gordon setzen die Bayern ihre Suche angeblich in der Eredivisie fort. Laut Fabrizio Romano steht nun Offensivspieler Ismael Saibari auf der Liste. Der 25-Jährige von der PSV Eindhoven sammelte in der vergangenen Saison 23 Scorerpunkte. Mit seinen 15 Treffern und acht Assists in 27 Spielen trug er maßgeblich zur dritten Meisterschaft in Folge bei. Er wurde zum Spieler der Saison gewählt. Hinzu kommt, dass der Rechtsfuß in der Offensive sehr flexibel einsetzbar ist. Er kann über die Linksaußen kommen, ist aber auch auf der Position des Mittelstürmers zuhause. Damit erfüllt er genau die Positionen, die sich die Bayern wünschen. Kein Wunder also, dass der Marokkaner ein heißer Kandidat für die Bayern ist. Nach Information von Fabrizio Romano sei auch das Interesse von Saibari nicht gerade gering. Er sei "heiß darauf" nach München zu wechseln, heißt es in seinem Post auf "X". Erst einmal muss die PSV jedoch eine Ablösevorstellung äußern, sein Vertrag läuft noch bis 2029.

+++ 29. Mai, 09:26 Uhr: FCB wohl an Gordon-Alternative aus der Premier League dran +++ Nachdem der Transfer von Anthony Gordon zum FC Bayern wohl vom Tisch ist, hat der Rekordmeister offenbar ein neues Transferziel aus der Premier League. Wie der "Merkur" berichtet, soll Junior Kroupi vom AFC Bournemouth ins Visier der Münchner geraten sein. Der Franzose spielte mit 13 Saisontoren eine starke Saison beim Überraschungsteam der Premier League. Der Shootingstar kommt hauptsächlich im Sturmzentrum zu Einsatz, kann aber auch auf Linksaußen spielen. Damit würde Kroupi ins Anforderungsprofil der Münchner passen, die wohl einen flexiblen Angreifer verpflichten sollen. Herauszustellen ist dabei das Tor im Spiel gegen Manchester City am vorletzten Spieltag, das den FC Arsenal schlussendlich zum Meister machte. Kroupis Marktwert wird laut "transfermarkt.de" auf 40 Millionen Euro taxiert, der 19-Jährige hat noch Vertrag bis 2030. Knackpunkt dürfte wie bei Gordon jedoch die Ablösesumme werden. Demnach soll Bournemouth offenbar 80 Millionen Euro an Ablöse für Kroupi fordern. Neben dem FCB sollen auch weitere Top-Teams aus der Premier League am Youngster dran sein.

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