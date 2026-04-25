2. Bundesliga
2. Bundesliga: Arminia Bielefeld gewinnt Kellerduell in Münster - Hackentor von Corboz
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:49 Min
Arminia Bielefeld sammelt Big Points im Abstiegskampf. Bei Preußen Münster gewinnt der Aufsteiger nach Rückstand und verschafft sich Luft nach unten.
Mit sehenswerten Toren hat Arminia Bielefeld im Kellerderby bei Preußen Münster wichtige Punkte im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga geholt.
Beim Schlusslicht siegte der effiziente Aufsteiger nach Rückstand mit 3:2 (3:1) und sprang mit 35 Zählern vorerst auf Rang 13.
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2. Bundesliga: Arminia Bielefeld gewinnt nach Rückstand
Die Gastgeber gingen dank Yassine Bouchama (2.) früh in Führung, ehe Monju Momuluh (11.) ausglich und Roberts Uldrikis (16.) sowie Mael Corboz (34.) die Partie drehten. Ein Eigentor von Maximilian Großer (86.) sorgte noch einmal für Spannung.
Münster nähert sich nach vier Spielen ohne Sieg unter Trainer Alois Schwartz und fünf Zählern hinter dem Relegationsplatz 16 der 3. Liga.
Dabei erwischten die Gastgeber einen Start nach Maß. Nach Flanke des unbedrängten Charalambos Makridis köpfte Bouchama per Aufsetzer ein. Die Antwort ließ allerdings nicht lange auf sich warten, Momuluh spitzelte den Ball artistisch mit hohem Bein ins Tor. Uldrikis traf nach einem Freistoß per Kopf, dann glänzte Kapitän Corboz mit einem kunstvollen Hackentreffer mit dem Rücken zum Tor.
Nach der Pause erhöhte Münster den Druck, die Arminia agierte passiver. Abschlüsse von Jorrit Hendrix (60./63.) verfehlten aber das Tor, Bielefelds Torhüter Jonas Kersken (76.) parierte einen Kopfball von Joshua Mees.
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