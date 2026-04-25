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3. Liga

3. Liga: VfL Osnabrück vor Aufstieg - Erzgebirge Aue steigt ab

Veröffentlicht:

von SID

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Videoclip • 01:49 Min

Der VfL Osnabrück steht durch einen Siegtreffer in letzter Sekunde gegen den SC Verl mit einem Bein in der 2. Bundesliga. Erzgebirge Aue ist derweil nicht mehr zu retten.

Der VfL Osnabrück steht vor der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz besiegte den SC Verl mit 2:1 (0:1) und führt die Tabelle der 3. Liga mit 73 Punkten souverän an.

Wenn Energie Cottbus (63) am Sonntag bei Viktoria Köln verliert, ist Osnabrück aufgestiegen. Der Tabellenzweite Rot-Weiss Essen (64) erwartet am Sonntag den 1. FC Saarbrücken.

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3. Liga: Dämpfer für Hansa Rostock im Aufstiegsrennen

Bjarke Jacobsen (46.) glich für den VfL nach dem Rückstand durch ein Eigentor von Jannik Müller (27.) aus. Bernd Riesselmann (90.+5) gelang spät der umjubelte Siegtreffer. Hansa Rostock (60) musste hingegen durch das 2:5 (0:3) gegen Jahn Regensburg einen herben Dämpfer im Aufstiegskampf hinnehmen.

Erzgebirge Aue steht derweil als zweiter Absteiger nach dem 1. FC Schweinfurt 05 fest. Der langjährige Zweitligist kann nach dem 2:2 (1:1) gegen Wehen Wiesbaden die vier Abstiegsplätze an den abschließenden drei Spieltagen nicht mehr verlassen.

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