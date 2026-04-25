ran Fußball Bundesliga HSV: Transfer-Traum! Merlin Polzin schwärmt von Bayern-Star Videoclip • 01:49 Min Link kopieren Teilen

Der VfL Osnabrück steht durch einen Siegtreffer in letzter Sekunde gegen den SC Verl mit einem Bein in der 2. Bundesliga. Erzgebirge Aue ist derweil nicht mehr zu retten.

Der VfL Osnabrück steht vor der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz besiegte den SC Verl mit 2:1 (0:1) und führt die Tabelle der 3. Liga mit 73 Punkten souverän an. Kommentar: Alemannia Aachen und MSV Duisburg zeigen, was Fußball wirklich ausmacht Wenn Energie Cottbus (63) am Sonntag bei Viktoria Köln verliert, ist Osnabrück aufgestiegen. Der Tabellenzweite Rot-Weiss Essen (64) erwartet am Sonntag den 1. FC Saarbrücken.

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