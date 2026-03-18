FC Bayern München: Startelf-Entscheidung bei Jonas Urbig gefallen

Lange Zeit stand der Einsatz von Jonas Urbig im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Atalanta Bergamo auf der Kippe. Aber der Youngster kann wohl spielen.

Dem Einsatz von Bayern Münchens Torhüter Jonas Urbig im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwochabend (ab 21 Uhr im Ticker) gegen Atalanta Bergamo steht allem Anschein nach nichts mehr im Wege.

Der 21 Jahre alte Schlussmann erhielt am Morgen die medizinische Freigabe, wie "Sky" berichtet.

Urbig hatte als Stellvertreter des verletzten Manuel Neuer im Hinspiel (6:1) am Dienstag vergangener Woche eine Gehirnerschütterung erlitten.