Champions League
FC Bayern München: Startelf-Entscheidung bei Jonas Urbig gefallen
Veröffentlicht:von SID
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FC Bayern vor Champions-League-Rückspiel: Torwart-Sorgen und Streik
Videoclip • 01:18 Min • Ab 12
Lange Zeit stand der Einsatz von Jonas Urbig im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Atalanta Bergamo auf der Kippe. Aber der Youngster kann wohl spielen.
Dem Einsatz von Bayern Münchens Torhüter Jonas Urbig im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwochabend (ab 21 Uhr im Ticker) gegen Atalanta Bergamo steht allem Anschein nach nichts mehr im Wege.
Der 21 Jahre alte Schlussmann erhielt am Morgen die medizinische Freigabe, wie "Sky" berichtet.
Urbig hatte als Stellvertreter des verletzten Manuel Neuer im Hinspiel (6:1) am Dienstag vergangener Woche eine Gehirnerschütterung erlitten.
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Champions League: Noch kein Bayern-Debüt für Prescott
Am Samstag im Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen (1:1) war er von Sven Ulreich vertreten worden. Ulreich erlitt dabei einen Muskelbündelriss an den Adduktoren.
Trainer Vincent Kompany hatte schon nach dem Abschlusstraining am Dienstag mit Urbig gerechnet. "Die Entscheidung wird eine rein medizinische sein", sagte er, ergänzte aber auch: "Wenn alles läuft, wie es jetzt läuft, steht Urbig im Tor."
Auf die Frage, ob im Zweifel der 16 Jahre alte Leonard Prescott spielen würde, antwortete Kompany: "Ja."
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