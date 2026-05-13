Der Vertrag von Torhüter Manuel Neuer beim FC Bayern München läuft nach der Saison aus. Nun ist offenbar eine Entscheidung über seine Zukunft gefallen.

Manuel Neuer wird seinen Vertrag beim FC Bayern München offenbar verlängern. Dies berichtet "Sky".

Demnach gibt es mittlerweile eine komplette Einigung. Die Unterschrift unter dem neuen Vertrag soll nach Möglichkeit vor dem letzten Saisonspiel gegen den 1. FC Köln (am Samstag ab 15:30 Uhr im Liveticker) erfolgen, heißt es weiter.

Der 40-Jährige werde in seinem neuen Kontrakt offenbar ein reduziertes Gehalt akzeptieren. Derzeit soll Neuer wohl rund 20 Millionen Euro pro Saison erhalten.

Zuvor berichtete bereits die "Bild", dass mit einer baldigen Verlängerung zu rechnen ist.