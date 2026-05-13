Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Bundesliga

FC Bayern München: Zukunft von Manuel Neuer offenbar geklärt

Aktualisiert:

von ran

ran Fußball Bundesliga

Manipulationsvorwürfe und Gala: Urbig rettet Bayern in Wolfsburg

Videoclip • 01:02 Min

Der Vertrag von Torhüter Manuel Neuer beim FC Bayern München läuft nach der Saison aus. Nun ist offenbar eine Entscheidung über seine Zukunft gefallen.

Manuel Neuer wird seinen Vertrag beim FC Bayern München offenbar verlängern. Dies berichtet "Sky".

Demnach gibt es mittlerweile eine komplette Einigung. Die Unterschrift unter dem neuen Vertrag soll nach Möglichkeit vor dem letzten Saisonspiel gegen den 1. FC Köln (am Samstag ab 15:30 Uhr im Liveticker) erfolgen, heißt es weiter.

Der 40-Jährige werde in seinem neuen Kontrakt offenbar ein reduziertes Gehalt akzeptieren. Derzeit soll Neuer wohl rund 20 Millionen Euro pro Saison erhalten.

Zuvor berichtete bereits die "Bild", dass mit einer baldigen Verlängerung zu rechnen ist.

Die nächsten Livestreams auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

FC Bayern München: Manuel Neuer bleibt wohl Nummer eins

Durch die anstehende Neuer-Verlängerung soll Jonas Urbig weiterhin die Nummer zwei beim Rekordmeister bleiben, dem Bericht zufolge aber in der kommenden Saison noch mehr Einsätze bekommen. Der 22-Jährige konnte in der zu Ende gehenden Spielzeit bisher in 21 Partien Erfahrung sammeln.

Zudem soll Sven Ulreich wohl ebenfalls gehalten werden sowie Youngster Leonard Prescott schrittweise dahinter aufgebaut bzw. verliehen werden.

Neuer wechselte 2011 vom FC Schalke 04 zum FC Bayern. Mit dem FCB gewann der Weltmeister von 2014 13 Mal die Meisterschaft, fünfmal den DFB-Pokal und zweimal die Champions League.

Mehr Bundesliga-News