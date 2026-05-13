ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Erster Sohn ist da - Luis Diaz gibt schon die Flasche Videoclip • 01:07 Min Link kopieren Teilen

Albert Riera steht bei Eintracht Frankfurt vor dem Aus. Sportvorstand Markus Krösche soll schon über mögliche Alternativen nachdenken.

Bei Eintracht Frankfurt deutet vieles auf einen Trainerwechsel nach dem Saisonende hin. Albert Riera sitzt zwar auch im letzten Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart (Samstag ab 15:30 im Live-Ticker) auf der Bank. Eine Zukunft darüber hinaus wirkt aber immer unwahrscheinlicher. Sportvorstand Markus Krösche bestätigte nach dem 2:3 bei Borussia Dortmund nur den Verbleib bis zum 34. Spieltag. Ein klares Bekenntnis für die kommende Saison blieb aus. FC Bayern München: Muss Max Eberl um eine Vertragsverlängerung bangen? Riera kam erst Anfang Februar. Sein Vertrag läuft noch bis 2028. Doch die sportliche Entwicklung spricht nicht für den Spanier. Die Eintracht verlor in Dortmund erneut und rutschte aus den Europapokalrängen. Die Qualifikation für Europa ist nur noch mit Schützenhilfe möglich. Auch das Bild nach außen wurde zuletzt immer schwieriger. Riera wirkte zunehmend isoliert. Seine scharfe Medienkritik und Berichte über ein angespanntes Verhältnis zu Teilen der Mannschaft belasteten die Lage zusätzlich. Der Trainer selbst verweist auf die kurze Zeit. Drei Monate seien zu wenig, um eine Spielidee sauber zu verankern. Diese Erklärung dürfte intern aber kaum noch reichen.

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Schattentrainerliste der SGE: Von Jaissle bis Tedesco Nach der Entlassung von Dino Toppmöller im Januar wurden bereits viele Namen gehandelt, die jetzt wieder auftauchen. Die "BILD" berichtet von einer "Schattentrainer-Liste", sollte Riera gehen. Zwei Namen standen dabei besonders weit oben: Kjetil Knutsen und Jacob Neestrup. Beide könnten nun wieder in den Fokus rücken. Knutsen arbeitet seit 2019 sehr erfolgreich bei Bodø/Glimt. Sein Vertrag läuft dort noch bis 2029. Ein Wechsel wäre also kompliziert. Frankfurt müsste wohl eine Ablöse zahlen. Anders ist die Lage bei Neestrup. Der Däne ist derzeit ohne Verein. Bis Ende März trainierte er den FC Kopenhagen. Er wäre deshalb sofort verfügbar. Auch Matthias Jaissle wird wieder genannt. Sein Name tauchte in den vergangenen Jahren immer wieder auf, wenn es um die Trainerposition bei der Eintracht ging. Der frühere Hoffenheimer Profi arbeitet seit fast drei Jahren bei Al-Ahli in Saudi-Arabien. Dort verdient er ein hohes Millionen-Gehalt. Sein Vertrag läuft noch ein Jahr. Trotzdem könnte die Bundesliga für ihn ein reizvoller Schritt sein. Eine weitere Option ist Domenico Tedesco. Fenerbahce Istanbul trennte sich erst Ende April von dem Deutsch-Italiener. Tedesco kennt die Bundesliga sehr gut. Er trainierte bereits Schalke 04 und RB Leipzig. Diese Erfahrung könnte ihn für Frankfurt interessant machen.

Eintracht Frankfurt: Fans träumen von Rückkehrern Bei vielen Eintracht-Fans dürften zwei Namen besonders große Hoffnungen wecken: Adi Hütter und Oliver Glasner. Beide haben in Frankfurt ein hohes Ansehen. Hütter führte die Eintracht 2019 ins Halbfinale der Europa League. Glasner gewann den Wettbewerb 2022 sogar mit den Hessen. Hütter ist seit mehr als einem halben Jahr ohne Verein. Trotzdem gilt eine Rückkehr an den Main als eher unwahrscheinlich. Noch geringer sind wohl die Chancen bei Glasner. Der Österreicher ist ab Sommer zwar ohne Verein. Nach seiner Zeit bei Crystal Palace soll er aber weiter auf einen Job in der Premier League hoffen. Auch Roger Schmidt taucht in den Spekulationen wieder auf. Der frühere Leverkusen-Trainer stand bereits im Frühsommer 2021 weit oben auf der Frankfurter Liste. Damals sagte Schmidt ab, weil er PSV Eindhoven nicht verlassen wollte. Auch diesmal dürfte eine Einigung schwierig werden. Schmidt hat das Trainergeschäft im Oktober 2025 verlassen. Er arbeitet inzwischen als Global Sports Director in der japanischen Liga.

Krösche-Suche: Außenseiterchancen auf den Riera-Job Neben den bekannten Namen gibt es auch Kandidaten aus der zweiten Reihe. Mike Tullberg war in Frankfurt schon früher ein Thema. Der Däne galt 2023 als möglicher Nachfolger von Oliver Glasner. Anfang 2025 arbeitete er zudem als Interimstrainer bei Borussia Dortmund. Aktuell trainiert er den FC Midtjylland. Spannend sind auch Tonda Eckert und Danny Röhl. Beide sind junge deutsche Trainer. Beide machen aktuell in Großbritannien auf sich aufmerksam. Für beide wäre die Bundesliga aber Neuland. Eckert kämpft mit Southampton um den Aufstieg in die Premier League. Röhl steht mit den Glasgow Rangers auf Rang drei in der schottischen Liga. Beide besitzen für die kommende Saison noch gültige Verträge. Frankfurt müsste also auch hier wohl eine Ablöse zahlen. Ein weiterer Name ist Tobias Strobl. Der 38-Jährige passt grundsätzlich in das bevorzugte Frankfurter Trainerprofil. Er ist jung, entwicklungsfähig und gilt als moderner Coach. In dieser Saison führte er den SC Verl fast in die 2. Bundesliga. Am Ende verpasste der Klub den Aufstieg knapp.

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