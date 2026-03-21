FC Bayern: Star fehlt gegen Union Berlin verletzt

Der FC Bayern München muss im Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin auf einen Stammspieler verzichten.

Rekordmeister Bayern München muss im Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin auf Aleksandar Pavlovic verzichten. Wie die Münchner vor dem Anpfiff (15.30 Uhr/Sky) mitteilten, stehe der Nationalspieler wegen Hüftbeschwerden nicht zur Verfügung.

Pavlovic war unter der Woche gegen Atalanta Bergamo (4:1) angeschlagen ausgewechselt worden, Trainer Vincent Kompany hatte am Freitag jedoch noch betont, Pavlovic stünde für die Partie gegen Union bereit. Anstelle des 21-Jährigen startet Leon Goretzka im zentralen Mittelfeld neben Kapitän Joshua Kimmich.

Pavlovic war von Bundestrainer Julian Nagelsmann auch für die anstehende Länderspielpause nominiert worden. Die deutsche Nationalmannschaft trifft in den ersten Tests des WM-Jahres am 27. März in Basel auf die Schweiz, drei Tage später kommt es in Stuttgart zum Duell mit Ghana.