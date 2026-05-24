ran Fußball Bundesliga Harry Kane gewinnt sein erstes Finale: "Einer der besten Abende meiner Karriere" Videoclip • 03:27 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern blickt auf viele große Transfers in seiner Vereinshistorie zurück. Wir werfen einen Blick auf die zehn wichtigsten Deals, die der FC Bayern je getätigt hat.

Uli Hoeneß hat im Rahmen des Pokalsiegs der Bayern Harry Kane als besten Transfer der Klub-Historie bezeichnet. Wirft man einen Blick auf die grandiosen Leistungen des Engländers im Bayern-Trikot, fällt es nicht leicht, dem Ehrenpräsidenten zu widersprechen. Relegation zur Bundesliga am 25. Mai ab 20:30 Uhr live im Free-TV, Ticker und kostenlosen Joyn-Stream Selbst wenn es viel Kritik dafür gab, dass die Münchner 100 Millionen Euro für Kane ausgegeben haben, hat sich die Entscheidung als goldrichtig erwiesen. In der langen Münchner Klub-Geschichte gibt es aber dennoch Transfers, die in Sachen Kosten-Nutzen-Faktor bislang noch besser und wichtiger waren. ran präsentiert die Top 10 im Ranking.

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10. Michael Olise Ablösesumme: 53 Millionen Euro

Bayern Spieler ab 2024 Michael Olise hat zwar stolze 53 Millionen Euro gekostet, jedoch kann man den Deal rückwirkend als absolutes Schnäppchen betrachten. Immerhin beträgt der Marktwert des Franzosen laut "transfermarkt.de" inzwischen 140 Millionen Euro. Die Bayern könnten sich mit einem Olise-Verkauf eine goldene Nase verdienen, möchten aber lieber dessen sportliche Ausnahmefähigkeiten nutzen. Der 24-Jährige gehört schon jetzt zu den besten Spielern der Welt, wurde zum Bundesliga-Spieler der Saison gewählt und kann sogar noch besser werden. Wird Olise in den absoluten Top-Spielen noch konstanter, dürfte er in dieser Liste noch weiter nach vorne springen. Noten zu FC Bayern vs. VfB Stuttgart: Harry Kane überragt, Leweling schwach

9. Arjen Robben Ablösesumme: 25 Millionen Euro

Bayern Spieler von 2009 bis 2019 Schon jetzt tobt die hitzige Debatte, ob Olise oder die Prime-Version von Robben der bessere Spieler sei. Dies ist kaum zu beantworten, jedoch hat Robben im Gegensatz zu Olise mit den Bayern die Champions League gewinnen können. Dabei war "Mr. Wembley" mit seinem Finaltreffer der mitentscheidende Mann. Robben gehörte aber auch darüber hinaus über Jahre hinweg zu den besten Flügelspielern der Welt. Zwar gab es in der Beziehung Bayern & Robben auch Tiefpunkte, jedoch überwiegen klar die positiven Momente. Der Niederländer war in Top-Spielen einer der größten Unterschiedsspieler, die der Klub hatte. Die 25 Millionen Euro waren dafür gut investiertes Geld. Erst mit der Geburt der Flügelzange Robben & Ribery konnte der FC Bayern international wieder zur ganz großen Nummer werden. Kommentar: Mit dieser Final-Gala schießt sich Kane zum Favorit auf den Ballon d'Or

Stefan Effenberg Ablösesumme: 2 Millionen Euro und 4,25 Millionen Euro

Bayern Spieler von 1990 bis 1992 und 1988 bis 2002 Stefan Effenberg erlebte zwei sehr unterschiedliche Intermezzos beim FC Bayern. Kam es im Jahr 1992 zum Bruch und zum Verkauf nach Florenz, verlief seine zweite Bayern-Zeit zwischen 1988 und 2002 deutlich erfolgreicher. Effenberg war der absolute Leitwolf in der starken Bayern-Phase um die Jahrtausendwende. Die Münchner gewannen mit dem Mittelfeld-Leader drei Meisterschaften in Serie und die Champions League im Jahr 2001, nachdem es zwei Jahre zuvor noch zur bitteren Finalpleite gegen Manchester United gekommen war. Der heute 57-Jährige wurde im Jahr 2001 als Europas Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Die Ablöse von 4,25 Millionen Euro war demnach ein Schnäppchen. DFB-Pokal - Vincent Kompany: Von der Verlegenheitslösung zum Perfect Match

7. Lothar Matthäus Ablösesumme: 1,2 Millionen Euro und 2 Millionen Euro

Bayern Spieler von 1984 bis 1988 und 1992 bis 2000 Lothar Matthäus war für den FC Bayern nicht nur ein großartiger Spieler, sondern auch eine wichtige Geldanlage. Vier Jahre nachdem die Münchner Matthäus für 1,2 Millionen verpflichteten, ließen sie ihn für 3,6 Millionen Euro zu Inter Mailand ziehen. Das mag nach wenig Geld klingen, war zu dieser Zeit jedoch eine beträchtliche Summe. Die Münchner benötigten die Ablöse, um finanziell zu gesunden. Vier Jahre später konnten die Bayern Matthäus für weniger Geld zurückkaufen. Der Mittelfeld-Dauerbrenner und deutsche Rekordnationalspieler hat mit dem FCB siebenmal die Meisterschaft und dreimal den Pokal gewonnen. Weltfußballer und Ballon d‘Or-Sieger wurde er zwar während seiner Inter-Zeit, jedoch unterstreicht das die pure Klasse, die Matthäus über einen sehr langen Zeitraum verkörpert hat.

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6. Oliver Kahn Ablösesumme: 2,3 Millionen Euro

Bayern Spieler von 1994 bis 2008 Es gibt kaum eine Bayern-Ikone, die den Verein so verkörpert hat, wie der vom Ehrgeiz getriebene Oliver Kahn. Die Münchner haben den Keeper bereits im jungen Alter für 2,3 Millionen Euro vom KSC verpflichtet, wodurch dieser eine Ära über eineinhalb Jahrzehnte prägen konnte. Kahn war der Held beim Champions-League-Sieg 2001 und konnte mit den Bayern achtmal die Meisterschaft und sechsmal den Pokal gewinnen. Dreimal wurde der Titan zudem als Welttorhüter des Jahres ausgezeichnet. Zweifellos gehört heute 56-Jährige zu den absoluten Ausnahme-Keepern der Historie. FC Bayern München: Uli Hoeneß äußert sich zu möglichem Eberl-Verbleib - inklusive Tuchel-Anekdote

5. Franck Ribéry Ablösesumme: 30 Millionen Euro

Bayern Spieler von 2007 bis 2019 Mit Franck Ribéry kam eine fußballerische Extraklasse zum FC Bayern, die man so in München lange nicht mehr, wenn nicht sogar überhaupt noch nie gesehen hatte. Der Franzose war eine der prägenden Figuren dafür, dass sich die Bayern vom zuvor oft an den Tag gelegten Rumpelfußball verabschiedeten und eine der attraktivsten Spielweisen in Europa entwickelten. Gemeinsam mit Arjen Robben bildete Ribéry eine der gefährlichsten Flügelzangen der Historie und war ein prägender Spieler in der Triple-Saison 2012/13. Anders als Robben war Ribéry mehr Vorbereiter als Vollstrecker, dafür aber noch unberechenbarer. Die 30 Millionen Euro waren damals viel Geld, haben sich aber mehr als nur bezahlt gemacht.

4. Robert Lewandowski Ablösesumme: 0 Euro

Bayern Spieler von 2014 bis 2022 Robert Lewandowski kam im Jahr 2014 ablösefrei vom BVB und lieferte acht Weltklasse-Jahre beim FC Bayern ab. In 375 Pflichtspielen konnte der Pole 344 Tore erzielen und in all seinen Bayern-Jahren die Meisterschaft gewinnen. Im Jahr 2020 sicherte sich Lewandowski mit den Bayern den Champions-League-Titel, ein Jahr später knackte er die ewige Gerd-Müller-Rekordmarke von 40 Treffern in einer Bundesliga-Saison. Zwar hat Lewandowski nicht in allen wichtigen Spielen abgeliefert, unter dem Strich gehört er dennoch zu den größten Spielern, die jemals das Bayern-Trikot getragen haben. Im Sommer 2022 brachte Lewandowski den Münchnern im Zuge des Verkaufs nach Barcelona 45 Millionen Euro ein.

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Meisterfeier des FC Bayern: Die besten Bilder vom Marienplatz Die besten Bilder der Bayern-Meisterfeier

Die Männer des FC Bayern sind Deutscher Meister, die Damen haben sogar das Double geholt. Grund genug, um am Marienplatz in München mit den Fans zu feiern. ran zeigt die besten Bilder. IMAGO/Ulrich Wagner

Die besten Bilder der Bayern-Meisterfeier

Der Dank der Fans - egal von wo aus sie die Meisterfeier verfolgen - gilt vor allem einem: Thomas Müller. IMAGO/Sven Simon

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Sportvorstand Max Eberl und Ehefrau Natascha Fruscella kommen als erste am Rathaus an. IMAGO/Revierfoto

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Für Harry Kane ist es der erste Titel. Die Schale lässt der Stürmer in jedem Fall nicht los. IMAGO/Sven Simon

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Auch Trainer Vincent Kompany hat sich schick gemacht. IMAGO/Sven Simon

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Leon Goretzka kommt mit besonderer Brille. IMAGO/Revierfoto

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Vor dem Gang auf den Balkon gibt es zunächst einen Empfang bei Oberbürgermeister Dieter Reiter. IMAGO/Eibner

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Einer darf auf der Meisterfeier natürlich nicht fehlen: der geklaute Kakadu. Natürlich bestens bewacht von Thomas Müller. IMAGO/Eibner 1 / 8 zum vorherigen Bild

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3. Manuel Neuer Ablösesumme: 30 Millionen Euro

Bayern Spieler ab 2011 Der Transfer von Neuer löste einiges an Kritik aus. Viele empfanden 30 Millionen Euro als zu viel Geld für einen Torhüter, andere störten sich schlichtweg an seiner Schalker Vergangenheit. Einige Bayern-Fans reagierten sogar mit "Koan Neuer"-Plakaten. Die Kritiker sollten jedoch schon bald verstummen. Neuer entwickelte sich zum absoluten Weltklasse-Keeper und definierte sogar das Torhüter-Spiel neu. Insgesamt wurde der langjährige Kapitän fünfmal zum Welttorhüter gewählt. Zudem gehört er zu den wenigen, die bei beiden Triple-Saisons 2013 und 2020 einen erheblichen Anteil hatten. Die Neuer-Zeit beim FC Bayern dauert inzwischen schon 15 Jahre an und wird noch ein weiteres Kapitel bekommen. Zwar hatte der Keeper zuletzt häufig mit Verletzungen zu tun, an seinem Legendenstatus ändert das aber nichts.

2. Gerd Müller Ablösesumme: 2.000 Euro

Bayern Spieler von 1964 bis 1979



Mickrige 2.000 Euro hat der FC Bayern im Sommer 1964 nach Nördlingen überwiesen, um sich die Dienste von Gerd Müller zu sichern. Das kleine Geld reichte jedoch, um einen Spieler zu verpflichten, der den Verein wie kaum ein anderer geprägt hat. Müller ist mit 365 Bundesligatoren in 427 Spielen bis heute der Rekordschütze im deutschen Oberhaus. Der Goalgetter wurde insgesamt 17 Mal Torschützenkönig in den verschiedenen Wettbewerben. Jeweils viermal holte er mit den Bayern die Meisterschaft und den Pokal. Noch beeindruckender ist jedoch, dass er dreimal den Europapokal der Landesmeister gewann. Anfang und Mitte der 70er-Jahre waren die Bayern schlichtweg eine Klasse für sich. Im Jahr 1970 wurde der Bomber der Nation mit dem Ballon d‘Or geehrt.

1. Karl-Heinz Rummenigge Ablösesumme: 9.000 Euro

Bayern Spieler von 1974 bis 1984 Es gibt viele legendäre Bayern-Spieler, die große Spiele gespielt und große Titel gewonnen haben. Auf Karl-Heinz Rummenigge, der für die mickrige Summe von 9.000 Euro gekommen war, trifft aber noch ein viel wichtiger Faktor zu. Entscheidend war schließlich nicht nur sein Kauf, sondern vor allem sein Verkauf. Der Verkauf für die damals stolze Summe von 5,5 Millionen Euro an Inter Mailand die Bayern vor dem finanziellen Ruin bewahrte. "Ja, absolut", beantwortete er einst eine "Sport1"-Nachfrage, ob der Transfer den FC Bayern im Jahr 1984 gerettet habe. "Wir waren auf einem Schlag schuldenfrei", erinnert sich Uli Hoeneß, der wenige Jahre zuvor unter enorm schwierigen Bedingungen zum Bayern-Manager geworden war. Das Geld reichte sogar, um zusätzlich Lothar Matthäus für 1,2 Millionen Euro zu verpflichten und die erste Million auf das später oft zitierte Festgeldkonto zu legen. Ohne dem Rummenigge-Verkauf hätte sich der FC Bayern nicht die Vormachtstellung erarbeiten können, die er heute in Deutschland inne hat. Niemand kann sagen, was aus dem Verein geworden wäre oder es ihn überhaupt noch im Profifußball geben würde. Nebenbei konnte Rummenigge zweimal den Ballon d‘Or gewinnen, zweimal den Europapokal der Landesmeister in die Höhe recken und viele weitere Titelgewinne feiern.