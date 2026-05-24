ran Fußball Lukas Podolski emotional verabschiedet: Fans feiern ihren "Boss" Videoclip • 01:22 Min Link kopieren Teilen

Am abschließenden Spieltag der Premier League hat Tottenham Hotspur den Klassenerhalt fixiert. West Ham United muss hingegen absteigen.

Die Spurs sind gerettet, Sunderland gelingt Historisches - und Mohamed Salah bekommt Standing Ovations: Der letzte Spieltag der englischen Premier League hat wichtige Entscheidungen und große Emotionen gebracht. Tottenham Hotspur sicherte am Ende einer völlig enttäuschenden Saison den Klassenerhalt und sorgte damit noch einmal für Ekstase im eigenen Stadion. Pokalfinale: Heftige Proteste von Fans des FC Bayern und des VfB Stuttgart gegen den DFB Der ambitionierte englische Traditionsklub gewann gegen den FC Everton mit 1:0 (1:0) und war dadurch nicht mehr vom Ergebnis der Konkurrenz abhängig. Bayern-Leihgabe Joao Palhinha erzielte den umjubelten Siegtreffer (43.).

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Sieg gegen Leeds für West Ham letztlich wertlos Der Londoner Rivale West Ham United tat gegen Leeds United mit einem 3:0 (0:0) alles, was möglich war, folgt nun aber den Wolverhampton Wanderers und dem FC Burnley in die Zweitklassigkeit. Es ist für die Hammers der erste Abstieg seit 15 Jahren. Im Rennen um die letzten Europapokalplätze war Aufsteiger AFC Sunderland der große Sieger. Der über Jahre schwer gebeutelte Klub gewann gegen den FC Chelsea mit 2:1 (1:0) und qualifizierte sich als Siebter, wie der Sechste AFC Bournemouth, noch für die Europa League - vor vier Jahren spielte Sunderland noch drittklassig, nun steht der Klub erstmals seit 53 Jahren im Europapokal. Teammanager Fabian Hürzeler und Brighton & Hove Albion verloren gegen Manchester United 0:3 (0:2) und rutschten am Ende einer Saison, in der der Klub zeitweise von der Champions League träumen durfte, noch auf Rang acht ab.

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Liverpool verabschiedet Ikone Salah Brighton wird damit in der Conference League starten. Klub-Weltmeister Chelsea hingegen wird in der kommenden Saison unter dem neuen Chefcoach Xabi Alonso nicht international vertreten sein. Auf den Champions-League-Plätzen tat sich zum Abschluss nichts mehr. Meister FC Arsenal gewann bei Crystal Palace 2:1 (1:0), Manchester City verlor beim Abschied von Erfolgscoach Pep Guardiola 1:2 (1:0) gegen Aston Villa und beendet die Saison dennoch auf Rang zwei. ManUnited bleibt Dritter vor Villa, als Fünfter zieht auch der FC Liverpool um Nationalspieler Florian Wirtz in die Königsklasse ein. Zum Abschluss kamen die Reds nicht über ein 1:1 (0:0) gegen den FC Brentford hinaus. Der ägyptische Ausnahmespieler Salah stand in seinem letzten Spiel für Liverpool nach neun Jahren in der Startelf und bereitete die Führung durch Curtis Jones (58.) vor. Dem Deutschen Kevin Schade gelang der Ausgleich (64.). In der 73. Minute wurde Salah unter anhaltendem Applaus mit Tränen in den Augen ausgewechselt.

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