FC Bayern: Trikot-Fail bei Ausrüster Adidas

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: "Absolute Schönheit" - Fans feiern neues Heimtrikot Videoclip • 01:10 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München hat sein Heimtrikot für die kommende Saison vorgestellt. Will man das mit einem Spielernamen beim Ausrüster Adidas veredeln, springt einem jedoch ein Name entgegen, der nicht mehr da ist.

Erstmals seit vielen Jahren ruft das neue Heimtrikot des FC Bayern München überwiegend positive Reaktionen hervor. Der neue Dress, den die Münchner bereits im Rückspiel der Champions League gegen Paris St. Germain tragen werden, ist gleich in den ersten Stunden ein Kassenschlager.

Bayern-Trikot mit Coman-Flock Neben dem Kauf in den offiziellen Bayern-Fanshops ist auch die Bestellung im Online-Shop von Ausrüster Adidas möglich. Auch können sich die Fans einen Spielernamen auf ihr Trikot drucken lassen - allerdings ist dort auch ein Name verfügbar, der gar nicht mehr beim FC Bayern spielt: Kingsley Coman. Mittlerweile ist der Franzose Teamkollege von Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr. Laut "Bild" soll es sich um einen Systemfehler handeln. Bei den Bayern ist der Coman-Flock nicht erhältlich. Auch interessant: DFB-Team: Letztes adidas-Trikot geleakt - Netz amüsiert sich

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