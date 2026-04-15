Am 30. Spieltag der Bundesliga empfängt der FC Bayern München den VfB Stuttgart. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Der FC Bayern hat seine souveräne Tabellenführung in der Bundesliga am vergangenen Spieltag durch ein 5:0 beim FC St. Pauli weiter ausgebaut. Doch auch der VfB Stuttgart ist in einer tollen Verfassung.

Gegen den HSV konnte man sich vor den heimischen Fans mit einem 4:0-Erfolg zurück auf Platz drei der Tabelle schieben.

Dabei holte sich Toptorschütze Deniz Undav allerdings seine fünfte Gelbe Karte ab. Der Nationalspieler wird das Topspiel am Sonntagabend daher verpassen.

Im Hinspiel setzte sich der FC Bayern nach einer lange ausgeglichenen Partie deutlich mit 5:0 durch.