Bundesliga
1. FC Union Berlin: Klara Bühl verteidigt Trainerin Marie-Louise Eta - "Sie hat einen Meilenstein gesetzt"
Veröffentlicht:von ran
ran Fußball
DFB-Frauen: Hass im Netz! Klara Bühl verteidigt Marie-Louise Eta
Videoclip • 01:07 Min
Union Berlin hat Marie-Louise Eta zur ersten Cheftrainerin in der Bundesliga ernannt. Die deutsche Nationalspielerin Klara Bühl sieht darin einen Meilenstein und zeigt sich enttäuscht über die negativen Reaktionen im Internet.
Beim Bundesligisten 1. FC Union Berlin haben die Verantwortlichen zuletzt nach der 1:3-Niederlage in Heidenheim gehandelt und sich von Trainer Steffen Baumgart getrennt.
Als Nachfolgerin präsentierte der Hauptstadt-Klub mit Marie-Louise Eta die erste Cheftrainerin der Bundesliga-Geschichte.
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Klara Bühl vom FC Bayern äußerte sich gegenüber ran zu Etas Ernennung zur Cheftrainerin und den negativen Kommentaren im Internet.
"Darin liegt eine Riesen-Chance", betonte die 25-Jährige: "Ich hoffe, dass sie das genießen kann. Sie hat damit einen Meilenstein gesetzt. Sie ist die erste deutsche Trainerin, die in der Bundesliga an der Seitenlinie stehen kann. Das ist etwas sehr Großes und wir sind alle unglaublich stolz auf sie."
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Klara Bühl zu sexistischen Kommentaren: "Es ist ein Thema, das uns schon länger begleitet"
Nach der Ernennung gab es vermehrt negative Stimmen in den sozialen Medien, unter anderem auch sexistische Kommentare.
Dazu sagt Bühl: "So etwas liest man nicht gerne. Vor allem, wenn es einen direkt betrifft. Es ist ein Thema, das uns schon länger begleitet und das gerade an solchen Zeitpunkten immer präsenter wird."
Die Zusammenarbeit mit Eta ist zunächst bis zum Saisonende terminiert. Wie es danach weitergeht, ist offen. Eine längere Amtszeit ist nicht ausgeschlossen.
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