Hamburger SV: Star-Spieler nach öffentlicher Kritik in Dortmund aus Kader verbannt

Der Hamburger SV hat vor dem Auswärtsspiel in der Bundesliga bei Borussia Dortmund nach einem kritischen Interview eine Entscheidung gefällt.

Nach seiner öffentlichen Kritik fehlt Stürmer Robert Glatzel beim Bundesliga-Spiel des Hamburger SV bei Borussia Dortmund aus disziplinarischen Gründen. Trainer Merlin Polzin strich den Angreifer, der sich in der "Hamburger Morgenpost" über seine geringen Einsatzzeiten beklagt hatte, aus dem Kader für die Partie am Samstag (ab 18:30 Uhr im ran-Liveticker).

Der HSV-Coach hatte am Donnerstag erklärt, dass jedem Spieler seine Meinung zustehe. Diese derart in die Öffentlichkeit zu tragen, sei allerdings nicht der richtige Weg und lasse sich nicht mit den Regeln und der Haltung des Vereins in Einklang bringen.

Er habe mit Glatzel "ein offenes, klärendes Gespräch" geführt. Polzin bestätigte zudem, dass Glatzels Vorstoß im Klub auch "eine Ebene höher" zum Thema geworden sei. Insgesamt seien "klare Worte" gefallen.

Schon nach dem 0:1 gegen Bayer Leverkusen Anfang März sei er in den Austausch mit Polzin gegangen, berichtete Glatzel in dem Artikel. "Warum ich dann auch die nächsten beiden Spiele nur auf der Bank saß, kann ich nicht verstehen", sagte er unter anderem. Polzin hatte zuletzt dem Winterzugang Damion Downs wiederholt den Vorzug gegeben, der Ex-Kölner wartet aber weiter auf seinen ersten Treffer im HSV-Trikot.