Beim Abstiegsgipfel zwischen Werder Bremen und Mainz 05 am Sonntag nahm plötzlich eine Taube eine Hauptrolle ein.

Nicht der fiese Bremer Rückschlag, auch nicht das Kopfballtor des 1,69 Meter großen Paul Nebel, nein, eine Taube war das bestimmende Gesprächsthema nach Abpfiff des Kellerduells zwischen Werder Bremen und dem FSV Mainz 05: Eine Taube, die unmittelbar im Vorfeld des frühen Mainzer Führungstreffers für Aufruhr auf dem Spielfeld gesorgt hatte.

"Das war anscheinend dann heute der Glücksbringer. Das ist dann eine ganz lustige Story vor dem Tor", sagte Torschütze Nebel nach dem wichtigen 2:0-Erfolg der 05er.

Deutlich weniger spaßig fanden die Situation naturgemäß die Bremer, die durch die Heimniederlage im Abstiegskampf Federn ließen.

"Wenn es die Taube war, dann ist das natürlich scheiße. Trotzdem fällt das Tor vielleicht zu leicht", sagte Leonardo Bittencourt: "Egal, ob da jetzt 'ne Taube oder irgendetwas anderes auf dem Platz ist, das darf uns nicht ablenken."