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Philipp Lahm kritisiert FC Bayern München und die ganze Bundesliga: "Ich bin überrascht"
Veröffentlicht:von SID
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FC Bayern: Schiedsrichter ein Thema? Kimmich mit klarer Ansage
Videoclip • 02:28 Min
Philipp Lahm hat vor dem Duell des FC Bayern München mit Real Madrid eine Warnung an seinen Ex-Verein ausgesprochen.
Geht es nach Weltmeister Philipp Lahm, muss der deutsche Fußball aufpassen, den Anschluss an die internationale Spitze nicht zu verlieren.
"Italien ist bereits abgehängt. Wenn Deutschland diesen Weg weitergeht, droht uns dasselbe", schrieb Lahm in seiner Kolumne in der englischen Zeitung "Guardian" und verwies dabei auf die schwache Bilanz deutscher und italienischer Klubs in der Champions League.
Ein Dorn im Auge ist dem 42-Jährigen die Rückkehr der klassischen Manndeckung, die er vermehrt in der Bundesliga beobachtet haben will. Atalanta Bergamo habe diese mit dem Gewinn der Europa League 2024 wieder salonfähig gemacht. "Ich bin überrascht, dass so viele Verteidiger ihre Gegenspieler bis auf die Toilette verfolgen, selbst der FC Bayern tun es", monierte der Weltmeister von 2014.
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Bundesliga als Standard? "Heute ist es Spanien"
Aufgrund ihrer Übermacht in der Bundesliga könne sich das Team von Vincent Kompany eine Manndeckung hierzulande erlauben - und habe zeitweise starke Gegner wie Paris Saint-Germain in der Champions League damit überrascht.
Langfristig hält Lahm dies mit dem Verweis auf die erste Saisonniederlage der Bayern beim FC Arsenal jedoch für das falsche Mittel: "Europa war zunächst erstaunt, aber wenige Wochen später war Arsenal gut darauf vorbereitet."
Mit klar definierten Rollen sowie organisiertem Kombinationsfußball, der das Spielgeschehen in die gegnerische Hälfte verlagert, käme der Goldstandard des Fußballs auf Länderebene längst aus Spanien.
"Nicht einmal Deutschland gelang in den 70er- und 80er-Jahren eine solche Dominanz. Auf diese Ära bezog sich Gary Lineker, als er sagte, dass am Ende immer die Deutschen gewinnen. Nein, heute ist es Spanien", erklärte der 42-Jährige.
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