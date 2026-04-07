Philipp Lahm kritisiert FC Bayern München und die ganze Bundesliga: "Ich bin überrascht"

Philipp Lahm hat vor dem Duell des FC Bayern München mit Real Madrid eine Warnung an seinen Ex-Verein ausgesprochen.

Geht es nach Weltmeister Philipp Lahm, muss der deutsche Fußball aufpassen, den Anschluss an die internationale Spitze nicht zu verlieren.

"Italien ist bereits abgehängt. Wenn Deutschland diesen Weg weitergeht, droht uns dasselbe", schrieb Lahm in seiner Kolumne in der englischen Zeitung "Guardian" und verwies dabei auf die schwache Bilanz deutscher und italienischer Klubs in der Champions League.

Ein Dorn im Auge ist dem 42-Jährigen die Rückkehr der klassischen Manndeckung, die er vermehrt in der Bundesliga beobachtet haben will. Atalanta Bergamo habe diese mit dem Gewinn der Europa League 2024 wieder salonfähig gemacht. "Ich bin überrascht, dass so viele Verteidiger ihre Gegenspieler bis auf die Toilette verfolgen, selbst der FC Bayern tun es", monierte der Weltmeister von 2014.