DFB-Team - Matthäus wettert gegen Nagelsmann: "Tischtuch ist so zerschnitten"

RAN FUSSBALL: U21 Stress zwischen Undav und Nagelsmann? Das sagt Rudi Völler Videoclip • 04:12 Min Link kopieren Teilen

Julian Nagelsmann musste sich zuletzt viel Kritik anhören, was den zwischenmenschlichen Umgang angeht. Jetzt stichelt auch Lothar Matthäus – wegen Manuel Neuer.

Julian Nagelsmann steht in der Kritik. Nicht einmal aus sportlichen Gründen, sondern aus zwischenmenschlichen. Denn der Bundestrainer gab zuletzt im Umgang mit manchen Personalien ein unglückliches Bild ab. Wie zum Beispiel bei der Kommunikation um Stürmer Deniz Undav, den er trotz des Siegtores beim 2:1 gegen Ghana kritisierte und ihn schon jetzt auf die Rolle des Jokers reduzierte. Julian Nagelsmann und das Kader-Puzzle - Wer ist sicher dabei? Wer muss zittern? "Ich kenne keinen Bundestrainer in der Vergangenheit, der seine eigenen Spieler so schlechtredet. Das ist für mich ein absolutes Novum", sagte Ex-Europameister Markus Babbel im "Sport1"-Doppelpass.

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Matthäus kritisiert Nagelsmann wegen Neuers Geburtstag Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kann Nagelsmanns Kommunikation teilweise nicht nachvollziehen. Wie zum Beispiel auch bei Ex-Nationaltorhüter Manuel Neuer. "Wir sehen doch, wie Julian Nagelsmann in den letzten Monaten agiert", sagte Matthäus bei "Sky 90". Dabei verwies der Weltmeister von 1990 auf das Länderspiel gegen die Schweiz, als Nagelsmann auf Neuers 40. Geburtstag angesprochen wurde und diesen vergessen hatte. "Er wusste nicht einmal, dass er 40 Jahre alt geworden ist", so der DFB-Rekordspieler: "An dem Tag, an dem das Spiel in der Schweiz stattgefunden hat, stand er bei den Kameras. Er ist gefragt worden, ob er heute jemandem zum 40. Geburtstag gratuliert hat. Dann sagte Julian Nagelsmann: 'Wer hat denn heute seinen 40. Geburtstag?'"

Matthäus-Kritik an Nagelsmann: "Es wusste ganz Europa" Matthäus deutlich: "Er wusste, dass Neuer 40 wird. Es wusste ganz Deutschland, es wusste ganz Europa, es wusste jeder Fußballinteressierte, dass Manuel Neuer 40 wird, und dann stellt man sich nicht so vor die Kamera!" Für Matthäus gehört Neuer immer noch zu den besten Torhütern der Welt. Auch im direkten Vergleich mit Oliver Baumann und Co. sieht der 65-Jährige Neuer klar vorne: "Wenn Manuel Neuer gesund ist und Spielpraxis hat, gehört er nach wie vor zu den fünf Besten der Welt. Und die anderen, die wir haben, gehören nicht zu den fünf Besten der Welt." Doch ein Comeback wird es nicht geben. Zum einen natürlich, weil Neuer das ausgeschlossen hat. Aber auch so sieht Matthäus das Verhältnis zwischen Neuer und Nagelsmann als zerrüttet an. "Also dieses Tischtuch ist so zerschnitten, das kann selbst der beste Schneider nicht mehr zusammenflicken", sagte der ehemalige Weltfußballer.

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