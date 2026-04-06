FC Bayern - Harry Kane bereit für Real Madrid? "Wissen, wie wichtig dieses Spiel ist"

Der FC Bayern kann im Champions-League-Kracher bei Real Madrid wohl wieder auf seinen Torgaranten Harry Kane setzen.

"Alle im Verein, mich selbst eingeschlossen und ganz besonders Harry Kane, wissen, wie wichtig dieses Spiel ist", sagte Trainer Vincent Kompany zu einem möglichen Startelfeinsatz seines Stürmers, der am Montagmittag mit einem Lächeln am Abschlusstraining für das Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse (Dienstag, 21.00 Uhr/im Liveticker) teilgenommen hatte.

Ob Kane im Bernabéu wirklich in der Startelf stehen kann, soll sich erst am Spieltag entscheiden. Er finde es "immer richtig, mit jedem Spieler ein Gespräch zu führen, um sicherzugehen, dass man das Okay bekommt", sagte Kompany: "Und wenn wir entscheiden, dass es geht, dann wird nicht weiter darüber nachgedacht - dann geht es nur noch darum, Leistung zu bringen und das Spiel zu gewinnen."

Kane hatte verletzungsbedingt auf das Bundesliga-Spiel des deutschen Rekordmeisters am vergangenen Samstag beim SC Freiburg (3:2) verzichten müssen. Der 32-Jährige hatte im Training bei der englischen Nationalmannschaft einen Schlag auf den Knöchel abbekommen.

"Ob er ihn aufstellt oder nicht" sei die Entscheidung von Kompany, sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Abflug am Montagnachmittag: "Aber zumindest ist er dabei und das gibt ein gutes Gefühl." Für die Mannschaft, betonte Joshua Kimmich, sei es "wichtig", dass Kane "auf dem Platz steht". "Harry ist ein absoluter Leader und Teamplayer", schwärmte der Mittelfeldchef: "Das ist für einen Offensivspieler ein sehr besonderes Mindset".