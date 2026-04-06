FC Liverpool: Florian Wirtz ein Selbstdarsteller? Harsche Kritik am Nationalspieler

ran Fußball DFB-Team - Florian Wirtz feiert Gala: "Mein bestes Länderspiel" Videoclip • 06:20 Min Link kopieren Teilen

Florian Wirtz konnte seine Kritiker zuletzt verstummen lassen. Jetzt werden die Misstöne allerdings wieder lauter.

Florian Wirtz kennt das Spielchen schon. Die Kritik war harsch, als der Nationalspieler nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool nicht schnell genug in die Spur fand. Der Mittelfeldmann benötigte in der Premier League eine gewisse Anlaufzeit. Die Kritik wurde leiser, als er lieferte. Jetzt, nach dem deutlichen 0:4 im FA-Cup-Viertelfinale bei Manchester City, gab es mal wieder eine verbale Breitseite. Vom früheren irischen Nationalspieler Tony Cascarino wurde er bei "talkSPORT" als "Selbstdarsteller" bezeichnet.

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"Ich habe Wirtz’ kleine Kabinettstücke satt. Er macht ständig solche Spielchen!", sagte Cascarino und verwies auf die Show-Basketballer aus den USA, die Harlem Globetrotters. "Das war eine Truppe, die sich selbst dargestellt hat. Wenn ich mir einige Liverpool-Spieler so anschaue, finde ich, dass Wirtz am ehesten einer ist, der sich mit seinen Fertigkeiten während des Spiels selbst darstellt", meinte Cascarino. "Er ist ein Selbstdarsteller. So sehe ich ihn."