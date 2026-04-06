Premier League
FC Liverpool: Florian Wirtz ein Selbstdarsteller? Harsche Kritik am Nationalspieler
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
DFB-Team - Florian Wirtz feiert Gala: "Mein bestes Länderspiel"
Videoclip • 06:20 Min
Florian Wirtz konnte seine Kritiker zuletzt verstummen lassen. Jetzt werden die Misstöne allerdings wieder lauter.
Florian Wirtz kennt das Spielchen schon.
Die Kritik war harsch, als der Nationalspieler nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool nicht schnell genug in die Spur fand. Der Mittelfeldmann benötigte in der Premier League eine gewisse Anlaufzeit.
Die Kritik wurde leiser, als er lieferte. Jetzt, nach dem deutlichen 0:4 im FA-Cup-Viertelfinale bei Manchester City, gab es mal wieder eine verbale Breitseite.
Vom früheren irischen Nationalspieler Tony Cascarino wurde er bei "talkSPORT" als "Selbstdarsteller" bezeichnet.
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"Ich habe Wirtz’ kleine Kabinettstücke satt. Er macht ständig solche Spielchen!", sagte Cascarino und verwies auf die Show-Basketballer aus den USA, die Harlem Globetrotters.
"Das war eine Truppe, die sich selbst dargestellt hat. Wenn ich mir einige Liverpool-Spieler so anschaue, finde ich, dass Wirtz am ehesten einer ist, der sich mit seinen Fertigkeiten während des Spiels selbst darstellt", meinte Cascarino. "Er ist ein Selbstdarsteller. So sehe ich ihn."
Florian Wirtz "ein enorm talentierter Junge"
Cascarino sagte zwar auch, dass Wirtz "ein enorm talentierter Junge" sei, dies habe er auch bei Bayer Leverkusen unter Beweis gestellt: "Ich habe ihn beobachtet – und er war dort kein Selbstdarsteller. Er hat seine Dinge dort zwar hin und wieder gemacht, aber er hatte auch einen enormen Einfluss auf die Spielweise der Mannschaft."
Und in Liverpool? "Wenn ich mir die Zahlen anschaue, was er tatsächlich für die Mannschaft leistet und wie viele Tore er schießt, ist das wirklich wenig." In 41 Pflichtspielen sind es bis dato sechs Tore und neun Vorlagen.
Am Mittwoch trifft Wirtz mit den "Reds" im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League in Paris auf Titelverteidiger PSG.
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