Champions League: Lothar Matthäus warnt FC Bayern vor Real Madrids Bernabeu-Atmosphäre

"90 Minuten im Bernabeu sind lang", heißt es in einer Floskel. Nun hat auch Lothar Matthäus eine Warnung an den FC Bayern vor dem Spiel bei Real Madrid ausgesprochen.

"Meiner Ansicht nach geht es in Madrid in erster Linie nicht um die einzelnen Spieler, sondern nur um den Kopf. Die Bayern müssen Ruhe bewahren und mental da sein, denn im Bernabeu kann eine ganz besondere Magie entstehen, die gerade in der Champions League schon viele Teams zu spüren bekommen haben", schrieb der Weltmeister von 1990 in seiner "Sky"-Kolumne.

Lothar Matthäus hat den FC Bayern München vor dem Viertelfinal-Kracher in der Champions League bei Real Madrid vor der hitzigen Atmosphäre im Estadio Santiago Bernabeu gewarnt

FC Bayern München - Matthäus sicher: FCB braucht Kane

Vor dem Hinspiel am Dienstag sieht Matthäus seinen Ex-Klub aber "als Favorit für das Weiterkommen an". Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany mache "vor allem auch was die Körpersprache angeht, den stabileren Eindruck. Es gibt keine Eifersüchteleien, was vielleicht früher mal ein Thema war, sondern der FC Bayern ist derzeit eine große Einheit."

Ein großer Trumpf ist dabei die Besetzung der Offensive. "Man hat in diesem Jahr mit Olise, Kane, Diaz, Musiala, Karl und Gnabry eine so vielfältige und vielseitige Qualität in der vorderen Achse, dass es schon beeindruckend ist. In Europa kann da nur der FC Barcelona noch mithalten, der ähnlich vielseitig im Angriff ist", schrieb Matthäus.

Wichtig wäre aber der Einsatz von Torjäger Harry Kane, der zuletzt im Spiel beim SC Freiburg (3:2) verletzt gefehlt hatte.

"In großen Spielen braucht man große Spieler auf dem Feld und so eines kommt am Dienstag. Die bloße Anwesenheit von Kane auf dem Rasen ist dabei schon bedeutend, so ist es für die eigene Mannschaft wichtig, so eine Persönlichkeit auf dem Platz stehen zu haben, aber auch für die Gegner, die die Torquote und die Fähigkeiten von Kane kennen und respektieren", so Matthäus.