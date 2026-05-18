Relegation zur 1. und 2. Bundesliga 2026: Termine der Spiele - Übertragung im Free-TV und Livestream

ran Fußball Nach Traumtor: Kind eskaliert auf Tribüne komplett Videoclip • 01:14 Min Link kopieren Teilen

Die Begegnungen für die Relegations-Spiele zur 1. und 2. Bundesliga sind nun fix. Was sind die Termine für die Relegations-Spiele? Und wo laufen sie im Free-TV und im Livestream? Hier gibt es alle Informationen.

Die regulären Spielzeiten in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und in der 3. Liga sind vorbei. Die Entscheidungen um Aufstieg, Klassenerhalt und Abstieg zum Teil gefallen. Für vier Vereine aber gibt es die letzte Hoffnung: die Relegation. Seit 2008/09 trifft der 16. der Bundesliga auf den Dritten der 2. Bundesliga und der 16. der 2. Bundesliga auf den Drittplatzierten der 3. Liga. Wie die Relegationsspiele zur 1. und 2. Bundesliga aussehen? ran hat den Überblick.

Termine der Bundesliga-Relegation 2026: Wann finden die Spiele im Mai statt? VfL Wolfsburg vs. SC Paderborn: Relegation zur 1. Bundesliga Hinspiel: Donnerstag, 21. Mai 2026 Rückspiel: Montag, 25. Mai 2026 SpVgg Greuther Fürth vs. Rot-Weiss Essen: Relegation zur 2. Bundesliga Hinspiel: Freitag, 22. Mai 2026 Rückspiel: Dienstag, 26. Mai 2026 Die packenden Duelle starten stets zur Prime-Time um 20:30 Uhr. Die Vorberichte in SAT.1 und im Livestream beginnen bereits immer um 19:50 Uhr.

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Bundesliga-Relegation: VfL Wolfsburg vs. SC Paderborn In der Relegation zur Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Paderborn. Relegation zur Bundesliga live im Free-TV, Ticker und kostenlosen Joyn-Stream Die Wölfe wahrten mit einem 3:1 auf St. Pauli am letzten Spieltag die Chance auf den Klassenerhalt. Paderborn gewann sein letztes Spiel mit 2:0 gegen Darmstadt. Doch erst durch den 3:3-Ausgleich des 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96 vier Minuten vor Schluss ging die Relegationstür für den SC auf den letzten Metern noch auf. Hannover verbleibt damit ein weiteres Jahr in der 2. Liga.

Zweitliga-Relegation: SpVgg Greuther Fürth vs. Rot-Weiss Essen In der Zweitliga-Relegation treffen die SpVgg Greuther Fürth und Rot-Weiss Essen aufeinander. In der 3. Liga schubsten die Essener den MSV Duisburg am letzten Spieltag vom rettenden dritten Platz. Relegation zur 2. Bundesliga live im Free-TV, Ticker und kostenlosen Joyn-Livestream Noch spektakulärer lief es für die Fürther. Im direkten Abstiegsduell mit Fortuna Düsseldorf feierten die Franken einen sensationellen 3:0-Erfolg, der auch in der Höhe so nötig war, um sich noch an der Fortuna vorbei auf den Relegationsplatz zu schieben. Um ein Haar hätte sich die SpVgg sogar noch direkt gerettet. Ein vierter Treffer wurde wegen Millimeter-Abseitsstellung nach VAR-Überprüfung aberkannt. Für die Düsseldorfer kam's knüppeldick. Von Rang 15 - dem sicheren Klassenerhalt - geht es am Ende hinunter in die Drittklassigkeit. Alle Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga sowie zwischen dem deutschen Unterhaus und der 3. Liga gibt es vom 21. bis 26. Mai 2026 live in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.

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Relegation 2026 live im Free-TV und Stream: Wo werden die Spiele übertragen? Hervorragende Nachrichten für alle Fußball-Fans: Ihr müsst kein teures Abo abschließen, um beim Herzschlagfinale live dabei zu sein! Die Relegationsspiele für die Bundesliga-Saison 2026/2027 laufen komplett im Free-TV. Der Sendeplan: Alle Relegationsspiele (1. Liga vs. 2. Liga sowie 2. Liga vs. 3. Liga) seht ihr vom 21. bis 26. Mai 2026 live.

TV & Stream: Die Vorberichterstattung beginnt jeweils ab 19:50 Uhr LIVE in SAT.1 .

Livestream: Wer lieber mobil oder am Laptop schaut, kann die Partien völlig gratis im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen.