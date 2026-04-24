ran Fußball Julian Draxler lässt aufhorchen: Ex-Schalker schießt direkte Ecke ins Tor Videoclip • 01:02 Min Link kopieren Teilen

Fast fünf Monate war es still um Sandro Wagner - seit seinem Aus beim FC Augsburg trat der 38-Jährige kaum in Erscheinung. Jetzt spricht er erstmals über Fehler und Erkenntnisse seiner ersten Cheftrainer-Station.

Sandro Wagner hat rund fünf Monate nach seinem Aus beim FC Augsburg selbstkritisch auf seine erste Station als Bundesliga-Cheftrainer zurückgeblickt. DFB-Pokal - DFB räumt Schiedsrichter-Fehler bei Stuttgart gegen Freiburg ein Im Fokus stand dabei unter anderem auch seine kontroverse Aussage nach der knappen 2:3-Niederlage gegen den FC Bayern aus dem August 2025. Damals hatte Wagner kurz nach Abpfiff erklärt, er sehe sein Team auf keiner Position schlechter aufgestellt als die Münchener.

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Dass in Augsburg der Eindruck entstanden sei, er überstrahle den Klub, werde es künftig "so nicht mehr geben", sagte der 38-Jährige im Interview mit der Süddeutschen Zeitung: "Das war nie meine Absicht. Ich glaube, ich habe die richtigen Lehren daraus gezogen." Vielleicht habe sich durch die Konstellation in Augsburg dieses Bild ergeben. "Ich werde künftig jedenfalls noch besser überlegen müssen, wo ich als Trainer und als Person hinpasse. Wo das gesamte Umfeld offen für Veränderungen ist, alle Leute richtig Bock draufhaben", sagte Wagner und ergänzte: Sein Learning aus fünf Monaten beim FCA sei, dass er sein Image "nicht noch unnötig weiter befördern" dürfe: "Ich weiß, wer ich bin und dass ich auch mal polarisiere."

Wagner lobt Kompany: "Das beherrscht kaum einer so gut wie er" Er räumte ein, dass er sich bei "ein, zwei Aussagen" in seiner Amtszeit "vergaloppiert" habe. Gemeint war etwa das Interview nach der Niederlage gegen den FC Bayern (2:3), in dem er betont hatte, dass der FCA nicht "weniger Qualität" als der Rekordmeister besitze. Wagner gab dabei zu, dass ihm damals der entscheidende Halbsatz fehlte - und zwar die Klarstellung, dass die Bayern "in einer anderen Dimension" agieren. Zwar will er auch weiterhin ein Trainer sein, der Ambitionen zeigt und sich nicht "freiwillig ergibt", doch die Art der Kommunikation soll sich grundlegend ändern. Dabei kündigte er an: "So was wird mir nicht mehr passieren." Als "großes Vorbild" in der Kommunikation nach außen bezeichnete Wagner seinen Münchner Kollegen Vincent Kompany: "Sich nicht angreifbar zu machen, beherrscht kaum einer so gut wie er."

Wagner, der zuvor als Co-Trainer von Julian Nagelsmann in der deutschen Nationalmannschaft gearbeitet hatte, war nach nur drei Siegen aus zwölf Ligaspielen im Dezember entlassen worden. Dies sei in seiner jungen Trainerkarriere "nichts, was mich ins Wanken bringt", sagte Wagner. Er sei nun "wieder heiß" und hätte "auch schon wieder arbeiten können, wenn ich das gewollt hätte". Er versicherte: "Wenn was passt, lege ich los, und wenn nicht, dann nicht." Auch interessant: FC Bayern München: Wer ist Anthony Gordon von Newcastle United?

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