Punkteteilung im Abstiegsgipfel: Union Berlin und der FC St. Pauli trennen sich Unentschieden.

Der FC St. Pauli tritt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga auf der Stelle. Die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin gab im Duell mit Union Berlin die erhofften Big Points nach Führung aus der Hand und musste sich mit einem 1:1 (1:0) zufriedengeben. Auf dem Relegationsplatz stehen die Hamburger im Saisonendspurt nach dem vierten Spiel ohne Sieg weiter unter hohem Druck.

Mathias Pereira Lage (25.) erzielte das Tor für die Kiezkicker, die Abstiegssorgen verkleinerten sich mit nun 25 Punkten auf dem Konto allerdings kaum. Der Vorsprung auf den Tabellen-17. VfL Wolfsburg beträgt nun immerhin vier Zähler. Auch Union kann trotz des Treffers von Andrej Ilic (52.) auf Platz zehn noch nicht vollends aufatmen, der Abstand zu St. Pauli beträgt sieben Punkte. St. Paulis Jackson Irvine sah kurz vor Schluss Gelb-Rot (90.+3), der Kapitän wird die nächste Partie gegen den FC Bayern verpassen.

Union-Coach Steffen Baumgart veränderte seine Startelf im Vergleich zur 0:4-Pleite bei Bayern München auf gleich fünf Positionen und setzte in der Offensive unter anderem auf Oliver Burke und Ilic. Blessin musste derweil auf Abwehrchef Eric Smith verzichten, der wenige Tage zuvor verletzt von der schwedischen Nationalmannschaft hatte abreisen müssen. Den 29-Jährigen und Tomoya Ando (Adduktoren) ersetzten Karol Mets und Adam Dzwigala in der Defensive, im Sturm bot der St. Pauli-Coach Martijn Kaars auf.

Blessin hatte das Duell als eines von vielen Endspielen bezeichnet, die seiner Mannschaft noch bevorstünden. In diesen könne man sich "nicht mehr so viele Ausrutscher erlauben", hatte der Trainer betont. Doch in der Alten Försterei wurde es zu Beginn direkt brenzlig für seine Mannschaft: Keeper Nikola Vasilj, der sich erst am Dienstag mit Bosnien-Herzegowina das WM-Ticket gegen Italien gesichert hatte, war gleich gefordert und parierte einen Abschluss von Danilho Doekhi aus kurzer Distanz (5.).