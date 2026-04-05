FC Bayern: Schiedsrichter für Duell gegen Real Madrid steht fest

Ein Engländer wird das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League in Madrid pfeifen. Der FC Bayern verbindet gute Erinnerungen mit ihm.

Die UEFA hat Michael Oliver aus England für das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League zwischen Real Madrid und dem FC Bayern München (Di., 21:00 Uhr im Liveticker auf ran.de ) angesetzt.

Der 41-jährige Engländer gilt als äußerst erfahrener Unparteiischer, der bereits rund 400 Spiele in der Premier League geleitet hat und seit 2012 auf der FIFA- und UEFA-Liste steht.

Bemerkenswert aus Sicht des FC Bayern ist die Statistik bei Partien unter Olivers Leitung: Von insgesamt sieben Spielen gewannen die Münchner sechs, eines endete unentschieden – eine makellose Bilanz ohne Niederlage.

Unter anderem wurden Schwergewichte wie PSG, Barcelona und Atlético Madrid bezwungen, wenn Oliver an der Pfeife war. Zuletzt siegten die Bayern unter seiner Leitung bei der Klub-WM im vergangenen Jahr mit 4:2 gegen Flamengo Rio de Janeiro.

Gelingt nun auch der Sieg gegen Real Madrid?