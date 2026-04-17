TSG 1899 Hoffenheim vs. Borussia Dortmund: Bundesliga live im TV, Stream & Liveticker

Erste Bundesliga-Trainerin spaltet Fans: "Meine Fußball-Welt ist erschüttert"

Die TSG Hoffenheim empfängt am 30. Bundesliga-Spieltag den Tabellenzweiten Borussia Dortmund. So könnt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Die Bundesliga ist in der heißen Saisonphase angekommen. Am 30. Spieltag empfängt die TSG Hoffenheim am Samstagnachmittag ab 15:30 Uhr Borussia Dortmund.

Während die zweitplatzierten Dortmunder einen komfortablen Vorsprung von zwölf Punkten auf Platz haben, kämpft Hoffenheim noch um die Champions-League-Plätze.

Momentan befindet sich das Team von Christian Ilzer auf Rang sechs und damit einen Punkt hinter dem Europa-League-Platz, auf dem momentan Bayer Leverkusen steht.

Nach unten ist allerdings durchaus ein Puffer vorhanden. Eintracht Frankfurt auf Platz sieben hat neun Zähler weniger als die TSG.

ran hat alle wichtigen Informationen zum Bundesligaspiel zwischen den beiden Klubs.