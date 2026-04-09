Bundesliga
Union Berlin muss wegen Pyrotechnik bluten
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 02:29 Min
Bundesligist Union Berlin ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit einer Geldstrafe von 340.000 Euro belegt worden.
Grund ist unsportliches Verhalten seiner Anhänger. Bis zu 113.000 Euro kann der Verein für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, die der Verein dem DFB bis zum 31. Dezember 2026 nachweisen muss.
In der 9. Minute des Bundesligaspiels gegen Eintracht Frankfurt am 6. Februar zündeten Berliner Zuschauer mindestens 200 bengalische Feuer. Die Partie musste daraufhin für etwa sieben Minuten unterbrochen werden. Anlass für die XXL-Choreografie war der 60. Geburtstag des Klubs.
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