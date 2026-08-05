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Yann Diomande zu Real Madrid: Mega-Deal für RB Leipzig offenbar kurz vor Abschluss
Veröffentlicht:von ran.de
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RB Leipzig: Trainer Demichelis über Klopp-Kontakt
Videoclip • 01:44 Min
Yan Diomande steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel zu Real Madrid. RB Leipzig und die Königlichen sollen sich nach langen Verhandlungen inklusive einiger Hürden auf der Zielgeraden befinden – der Transfer könnte den Ivorer zum teuersten Neuzugang der Klubgeschichte machen.
Der spektakuläre Wechsel von Yan Diomande zu Real Madrid nimmt nach wochenlangen Verhandlungen jetzt offenbar konkrete Formen an.
Wie "Sky" und die spanische Sportzeitung "Marca" übereinstimmend berichten, stehen die Königlichen kurz davor, die Verpflichtung des Offensivtalents von RB Leipzig perfekt zu machen. Eine Einigung zwischen den Klubs soll demnach kurz bevor stehen.
Diomande wartet aktuell noch im Trainingslager in Österreich auf die letzten Details, ehe er nach Madrid reisen und den Medizincheck absolvieren kann.
Dass Leipzig am Mittwoch die Rückkehr des Ivorers ins Mannschaftstraining vermeldete, gilt dabei nicht als Zeichen für einen geplatzten Deal. Der Klub erklärte, dass Diomande krankheitsbedingt später zur Mannschaft gestoßen sei.
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Real Madrid: Yan Diomande könnte zum Rekord-Transfer werden
Leipzig soll für den 19 Jahre alten Flügelspieler eine Ablöse den Berichten zufolge zwischen 120 und 140 Millionen Euro inklusive Boni fordern. Damit könnte Diomande zum teuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte von Real avancieren und die bisherigen Rekordtransfers um Eden Hazard und Jude Bellingham übertreffen.
Die Verhandlungen hatten sich zuletzt auch wegen eines Rechtsstreits um die Vermarktungsrechte des Spielers verzögert. Die ehemalige Agentur von Diomande soll rechtliche Schritte gegen seinen aktuellen Berater eingeleitet haben.
Nach ein paar Tagen Unklarheit sollen sich die Teams in den vergangenen Stunden nun aber geeinigt haben.
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