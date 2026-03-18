FC Bayern - Fans nach VAR-Chaos auf 180: "Das ist ein Skandal"

Bayer 04 Leverkusen gastiert im Achtelfinale der Champions League beim FC Arsenal. So verfolgt ihr das Rückspiel im TV, Livestream und Liveticker.

Update, 17.03, 22:55 Uhr: Champions-League-Aus: Bayer 04 unterliegt in London

Fazit: Mit einem 2:0 zieht Arsenal gegen Bayer Leverkusen ins Viertelfinale der Champions League ein. Das Ergebnis ist vollkommen verdient. Bereits in der ersten Halbzeit hatte Arsenal zahlreiche Chance, denen lediglich Janis Blaswich im Weg stand. Beim Traumtor von Eberechi Eze war dann aber auch der Schlussmann chancenlos. Im zweiten Durchgang standen die Gunners zwar tiefer, doch durch Konter weiterhin jederzeit gefährlich. Dazu mischte die Werkself wiederholt Ungenauigkeiten ein, die schließlich auch im 2:0 durch Declan Rice endeten. Der viele Ballbesitz von Bayer 04 in den letzten 20 Minuten konnte dann auch nicht mehr in den Anschluss umgemünzt werden. So fliegt die Werkself aus der Königsklasse, während Arsenal im Viertelfinale auf Sporting Lissabon trifft.

Update, 17.03, 21:49 Uhr: Leverkusen geht mit Rückstand in die Halbzeit

Halbzeitfazit: Zur Pause führt der Arsenal FC verdient mit 1:0 gegen Bayer Leverkusen. Die Werkself kam eigentlich gut ins Spiel, aber viele gegnerische Ecken gepaart mit einigen Ungenauigkeiten im Spielaufbau brachten Nervosität ins eigene Spiel und pushten die Engländer. So kamen die Gunners zu Chancen aus verschiedensten Positionen, nur um immer wieder am überragenden Janis Blaswich zu scheitern. In der 36. zauberte Eberechi Eze allerdings ein absolutes Traumtor aufs Parkett, bei dem sogar der vermeintliche Ersatztorwart der Gäste chancenlos war. So wird es eine Monsteraufgabe für Leverkusen in der zweiten Halbzeit.

Update, 17.03, 20:18 Uhr: Die Aufstellungen

Bayer: Blaswich - Quansah, Andrich, Tapsoba, Grimaldo - Palacios, Aleix Garcia, Poku, Maza - Terrier, Kofane

Arsenal: Raya - White, Saliba, Gabriel, Hincapie - Rice, Zubimendi, Saka, Eze, Trossard - Gyökeres

Im Achtelfinale der Champions League stehen die Rückspiele an. Bayer 04 Leverkusen muss am Dienstagabend (ab 21 Uhr im Liveticker) beim FC Arsenal um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen.

Die Werkself hat sich im Hinspiel überraschend gut verkauft und lag nach dem Treffer von Robert Andrich (46.) lange Zeit mit 1:0 in Führung. Der FC Arsenal bekam jedoch kurz vor dem Schluss einen schmeichelhaften Elfmeter, den Kai Havertz (86.) zum Ausgleich verwandelte.

Auf dem Papier ist nach dem 1:1 im Rückspiel alles offen, jedoch sind die Gunners selbstredend der Favorit. Nicht umsonst hat das Team aus London die Champions-League-Ligaphase auf Platz eins beendet und führt die Premier League an.

Leverkusen war in der Bundesliga zuletzt eher unbeständig unterwegs und rangiert auch nur an sechster Stelle.

Seit dem verlorenen Champions-League-Finale 2002 gegen Real Madrid hat es Leverkusen nicht mehr ins Viertelfinale der Königsklasse geschafft.