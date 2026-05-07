PSG Champions League Victory Riots - Paris PSG supporters celebrate after the team s victory in the Champions League final in Paris, France on May 6, 2026, as violent clashes erupt following the match. Photo by Florian Poitou ABACAPRESS.COM Paris France PUBLICATIONxNOTxINxFRAxUK Copyright: xPoitoutxFlorian ABACAx Bild: ABACAPRESS

In Paris ist es nach dem Finaleinzug von PSG zu Ausschreitungen gekommen. Dabei gab es zahlreiche Festnahmen und Verletzte.

Nach dem Einzug von Titelverteidiger Paris Saint-Germain in das Finale der Champions League ist es in der französischen Hauptstadt zu Ausschreitungen gekommen. Champions League: Kanes Last-Minute-Tor lässt Bundesliga auf 5. CL-Platz hoffen - alles liegt am SC Freiburg Im Großraum Paris seien 127 Personen festgenommen worden, teilte Frankreichs Innenminister Laurent Nunez mit.

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