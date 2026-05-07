Champions League
Bayern München - Paris St. Germain: Nach Finaleinzug von PSG - Krawalle und Verletzte in Paris
Veröffentlicht:von SID
In Paris ist es nach dem Finaleinzug von PSG zu Ausschreitungen gekommen. Dabei gab es zahlreiche Festnahmen und Verletzte.
Nach dem Einzug von Titelverteidiger Paris Saint-Germain in das Finale der Champions League ist es in der französischen Hauptstadt zu Ausschreitungen gekommen.
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Im Großraum Paris seien 127 Personen festgenommen worden, teilte Frankreichs Innenminister Laurent Nunez mit.
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Nach Finaleinzug von PSG: 127 Festnahmen und 23 verletzte Polizisten in Paris
Elf Menschen wurden demnach bei den Krawallen im Anschluss an das Halbfinal-Rückspiel bei Bayern München verletzt, eine davon schwer. 23 Polizisten hätten leichte Verletzungen davongetragen, Nunez verurteilte die Ausschreitungen "auf das Schärfste".
Paris reichte am Mittwochabend bei den Bayern ein 1:1 (1:0) zum erneuten Einzug ins Endspiel, das Hinspiel-Spektakel vor einer Woche hatte die Mannschaft von Trainer Luis Enrique mit 5:4 gewonnen. Im Finale in Budapest am 30. Mai trifft Paris auf den Premier-League-Tabellenführer FC Arsenal um Nationalspieler Kai Havertz.
Nunez lobte das schnelle Handeln der Polizei am Mittwochabend in Paris und versprach, dass es am Tag des Endspiels einen groß angelegten Einsatz geben werde, um erneute Krawalle zu verhindern: "Wir werden keine Ausschreitungen tolerieren."
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