Champions League - PSG nach München-Coup euphorisiert: "So gewinnt man Titel"

ran Fußball Eberl teilt gegen Schiri aus: "Und da wird es für mich komisch" Videoclip • 02:22 Min Link kopieren Teilen

Nach dem Triumph über den FC Bayern freut sich der Titelverteidiger auf das Endspiel gegen den FC Arsenal. München bleibt für PSG ein gutes Pflaster.

Der Titelverteidiger steht wieder im Finale! Nach dem Halbfinal-Triumph über den FC Bayern München in der Champions League war bei Paris Saint-Germain Zeit zum Feiern, doch schon bald beginnt die Vorbereitung auf das Endspiel. "Wir ändern unsere Herangehensweise nicht. Der Trainer will, dass wir Druck machen, angreifen, verteidigen, alles geben und füreinander laufen. So gewinnt man Titel", sagte Stürmer Desire Doue nach dem 1:1, das Paris nach dem 5:4-Spektakel im Hinspiel zum Weiterkommen reichte. "Wir haben alle füreinander gekämpft, und das ist unsere Stärke. Wir lassen uns nicht mitreißen, wir bleiben bescheiden und sind uns unserer Stärken bewusst", ergänzte Doué. Am 30. Mai treffen die Pariser in Budapest auf den FC Arsenal.

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