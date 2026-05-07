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Champions League - PSG nach München-Coup euphorisiert: "So gewinnt man Titel"
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 02:22 Min
Nach dem Triumph über den FC Bayern freut sich der Titelverteidiger auf das Endspiel gegen den FC Arsenal. München bleibt für PSG ein gutes Pflaster.
Der Titelverteidiger steht wieder im Finale! Nach dem Halbfinal-Triumph über den FC Bayern München in der Champions League war bei Paris Saint-Germain Zeit zum Feiern, doch schon bald beginnt die Vorbereitung auf das Endspiel.
"Wir ändern unsere Herangehensweise nicht. Der Trainer will, dass wir Druck machen, angreifen, verteidigen, alles geben und füreinander laufen. So gewinnt man Titel", sagte Stürmer Desire Doue nach dem 1:1, das Paris nach dem 5:4-Spektakel im Hinspiel zum Weiterkommen reichte.
"Wir haben alle füreinander gekämpft, und das ist unsere Stärke. Wir lassen uns nicht mitreißen, wir bleiben bescheiden und sind uns unserer Stärken bewusst", ergänzte Doué. Am 30. Mai treffen die Pariser in Budapest auf den FC Arsenal.
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PSG im Freudentaumel: "Wir wissen, wie man sich durchkämpft"
Auch sein Teamkollege João Neves war bei dem Gedanken an das Endspiel hocherfreut. "Es ist toll, wieder ein Finale zu erreichen. Wir sind sehr stolz auf unseren Weg und darauf, was wir hier erreicht haben", sagte er: "Jetzt ist Zeit zum Feiern. Die Bayern sind eine großartige Mannschaft, aber wir wissen, wie man sich durchkämpft."
Erfolgstrainer Luis Enrique freute sich derweil über den nächsten großen Erfolg in der bayrischen Landeshauptstadt, wo sein Team im vergangenen Jahr den Titel gewonnen hatte. "München ist nicht so schlecht. Wir haben gute Erinnerungen daran", sagte er bei "DAZN".
"Es war ein sehr intensives Match, diesmal waren die Abwehrreihen besser als der Angriff. Der Charakter, den wir gezeigt haben, war so positiv." Dem unterlegenen Gegner attestierte er eine "intensive" Spielweise und Fußball "auf dem höchsten Niveau".
Khvicha Kvaratskhelia betonte den Teamgeist. "Wir sind wie eine Familie und alle stolz aufeinander", sagte der Georgier und ergänzte mit Blick auf das Finale: "Das wird ein sehr schwieriges Spiel, Arsenal war eines der besten Teams in dieser Saison."
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