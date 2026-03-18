ran Fußball FC Bayern - Fans toben nach Kane-Elfer: "Bullshit-Regelung" Videoclip • 02:04 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern lässt im Rückspiel gegen Atalanta Bergamo erwartungsgemäß nichts mehr anbrennen. Beim klaren 4:1-Sieg feiern auch zwei Youngster ihr Debüt.

Champions League: Bayern spielt konzentriert Viel zu tun bekam er nicht. Die Bayern bestimmten gegen vorsichtige Gäste gewohnt dominant das Geschehen. Díaz (9.), Raphael Guerreiro (12.) und Aleksandar Pavlovic (14.) vergaben allesamt gute Gelegenheiten. Dann blockte Atalantas Giorgio Scalvini einen Schuss von Kane mit dem linken Arm. Der Engländer scheiterte zunächst an Torwart Marco Sportiello, der sich aber zu früh von der Linie bewegt hatte. Die Wiederholung des Strafstoßes nutzte Kane sicher zur Führung. Dass den Münchnern zahlreiche Stammkräfte verletzt, gesperrt oder aus Gründen der Schonung fehlten, machte sich kaum bemerkbar. Der Rekordmeister spielte konzentriert, Urbig musste erst kurz vor der Pause erstmals wirklich eingreifen. Gegen Mario Pasalic (43.) reagierte er aus kurzer Distanz stark.

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FC Bayern wechselt zweit Debütanten ein Auch nach der Pause gab es kein Nachlassen bei den Hausherren. Sie jagten Ball und Gegner, was sich schnell in weiteren Chancen ausdrückte. Guerreiro (52.) vergab freistehend. Dann hatte Kane seinen nächsten großen Auftritt: An der Strafraumgrenze tanzte er zwei Gegenspieler aus, dann nagelte er den Ball in den linken Torwinkel. Auch am dritten Treffer war der Engländer beteiligt: Über ihn und Díaz gelangte der Ball zu Karl, der überlegt aus halbrechter Position ins lange Eck einschob. Das 4:0 bereitete Karl mit einem klugen, langen Pass vor. Kompany konnte es sich angesichts der Überlegenheit seiner Elf sogar leisten, frühzeitig weitere Kräfte zu schonen. So kamen Deniz Ofli (18) und Filip Pavic (16) zu ihrem Profidebüt. Pavic löste Paul Wanner als jüngsten Spieler der Bayern in der Königsklasse ab. In der Schlussphase gab Hiroki Ito sein Comeback nach einem Muskelfaserriss.

Harry Kane über Real Madrid: "Wir haben vor niemandem Angst" Am 7./8. und 14./15. April zum 14. K.o.-Duell mit Real, das die jüngsten vier Vergleiche allesamt für sich entschieden hat. Kleiner Vorteil Bayern: Der deutsche Rekordmeister hat als besser gesetztes Team im Rückspiel gegen Stürmerstar Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger und Co. Heimrecht. "Wir haben vor niemandem Angst", sagte Harry Kane: "Auch wenn es natürlich schwer wird. Es werden harte Spiele." Auch interessant: FC Barcelona überrollt Newcastle United und erreicht Viertelfinale der Champions League

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