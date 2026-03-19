Champions League - Fans rösten Vinicius Jr. nach Jubel: "Er ist das Problem"

Noa Lang zieht sich beim Champions-League-Spiel in Liverpool eine schwere Daumenverletzung zu. Für Galatasaray kommt es somit doppelt bitter.

Galatasaray-Profi Noa Lang erwischte am Mittwoch einen gleich doppelt schmerzhaften Abend. Bei der 0:4-Pleite des türkischen Traditionsklubs beim FC Liverpool zog sich der 26-Jährige eine schlimme Daumenverletzung zu.

Lang wollte in der 77. Minute einen an die Grundlinie gespielten Ball erreichen und zur Flanke ansetzen, konnte aber nicht mehr rechtzeitig bremsen.

So geriet er hinter dem Liverpool-Tor mit dem Daumen zwischen zwei Werbebanden, klemmte sich den besagten Daumen ein und sank zu Boden. Dabei hielt er schmerzverzerrt seinen stark blutenden Daumen in die Höhe.

Betreuer eilten zu ihm und behandelten den Offensivspieler, der zwar zunächst wieder aufstehen konnte, dann jedoch auf einer Trage abtransportiert werden musste. Unter den besorgten Blicken seiner Kollegen verließ der geschockt wirkende Lang den Innenraum der Arena.

"Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus, es ist ein ernstes Problem mit seinem Finger", teilte Gala-Coach Okan Buruk nach dem Spiel seine Sorgen.