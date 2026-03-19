Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Champions League

Champions League: Horror-Verletzung von Gala-Profi Noa Lang in Liverpool - Teil des Daumens abgetrennt?

Aktualisiert:

von ran.joyn

ran Fußball

Champions League - Fans rösten Vinicius Jr. nach Jubel: "Er ist das Problem"

Videoclip • 02:12 Min

Noa Lang zieht sich beim Champions-League-Spiel in Liverpool eine schwere Daumenverletzung zu. Für Galatasaray kommt es somit doppelt bitter.

Galatasaray-Profi Noa Lang erwischte am Mittwoch einen gleich doppelt schmerzhaften Abend. Bei der 0:4-Pleite des türkischen Traditionsklubs beim FC Liverpool zog sich der 26-Jährige eine schlimme Daumenverletzung zu.

Lang wollte in der 77. Minute einen an die Grundlinie gespielten Ball erreichen und zur Flanke ansetzen, konnte aber nicht mehr rechtzeitig bremsen.

So geriet er hinter dem Liverpool-Tor mit dem Daumen zwischen zwei Werbebanden, klemmte sich den besagten Daumen ein und sank zu Boden. Dabei hielt er schmerzverzerrt seinen stark blutenden Daumen in die Höhe.

Betreuer eilten zu ihm und behandelten den Offensivspieler, der zwar zunächst wieder aufstehen konnte, dann jedoch auf einer Trage abtransportiert werden musste. Unter den besorgten Blicken seiner Kollegen verließ der geschockt wirkende Lang den Innenraum der Arena.

"Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus, es ist ein ernstes Problem mit seinem Finger", teilte Gala-Coach Okan Buruk nach dem Spiel seine Sorgen.

Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn

  • Bald verfügbar

    Samstag, 21.03. 14:00 • Fussball

    3. Liga: Mannheim-Aue im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 21.03. 14:00 • Fussball

    3. Liga: Mannheim-Aue im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 21.03. 14:00 • Fussball

    3. Liga: Ingolstadt-Aachen im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 21.03. 14:00 • Fussball

    3. Liga: Ingolstadt-Aachen im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 21.03. 18:30 • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    89 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 21.03. 18:30 • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    89 Min

  • Bald verfügbar

    Freitag, 27.03. 17:30 • Fussball

    U21 EM-Qualifikation: Deutschland-Nordirland im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    165 Min

    Bald verfügbar

    Freitag, 27.03. 17:30 • Fussball

    U21 EM-Qualifikation: Deutschland-Nordirland im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    165 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 28.03. 14:00 • Fussball

    Bayern-Pokal: Regensburg-1860 München im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 28.03. 14:00 • Fussball

    Bayern-Pokal: Regensburg-1860 München im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

  • Bald verfügbar

    Donnerstag, 21.05. 19:50 • Fussball

    Bundesliga: Relegation 1-2, Hinspiel

    Verfügbar auf Joyn

    190 Min

    Bald verfügbar

    Donnerstag, 21.05. 19:50 • Fussball

    Bundesliga: Relegation 1-2, Hinspiel

    Verfügbar auf Joyn

    190 Min

  • Bald verfügbar

    Freitag, 22.05. 19:50 • Fussball

    2. Bundesliga: Relegation 2-3, Hinspiel

    Verfügbar auf Joyn

    190 Min

    Bald verfügbar

    Freitag, 22.05. 19:50 • Fussball

    2. Bundesliga: Relegation 2-3, Hinspiel

    Verfügbar auf Joyn

    190 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 23.05. 20:00 • Fussball

    DFB: Pokal Finale im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    110 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 23.05. 20:00 • Fussball

    DFB: Pokal Finale im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    110 Min

  • Bald verfügbar

    Montag, 25.05. 19:50 • Fussball

    Bundesliga: Relegation 1-2, Rückspiel

    Verfügbar auf Joyn

    190 Min

    Bald verfügbar

    Montag, 25.05. 19:50 • Fussball

    Bundesliga: Relegation 1-2, Rückspiel

    Verfügbar auf Joyn

    190 Min

  • Bald verfügbar

    Dienstag, 26.05. 19:50 • Fussball

    Bundesliga: Relegation 2-3, Rückspiel

    Verfügbar auf Joyn

    220 Min

    Bald verfügbar

    Dienstag, 26.05. 19:50 • Fussball

    Bundesliga: Relegation 2-3, Rückspiel

    Verfügbar auf Joyn

    220 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Champions League: Hat Lang einen Teil seines Fingers verloren?

Wie der Verein am Donnerstagmorgen mitteilte, muss Lang aufgrund einer tiefen Schnittwunde am Daumen in Liverpool operiert werden. Das medizinische Team der türkischen Klubs werde an dem Eingriff teilnehmen.

Quellen aus der Türkei, darunter Journalist Yagiz Sabuncuoglu vom Sender "Now", berichteten sogar, dass sich der Gala-Star einen Teil seines Fingers abgetrennt habe.

Noch ist unklar, wie schwerwiegend die Verletzung wirklich ist und wie lange Lang dem türkischen Top-Team fehlen wird. Zunächst wird jedenfalls seine Genesung im Vordergrund stehen. Weitere Angaben sollen im Laufe des Donnerstags folgen.

Galatasaray Istanbul: Osimhen droht langer Ausfall

Vor der üblen Fingerverletzung von Lang hatte sich bereits Victor Osimhen in einem Zweikampf mit Konaté am Arm verletzt. Der Nigerianer zog sich einen Bruch des rechten Unterarms zu.

Ob eine Operation nötig ist, sollen die nächsten Tage zeigen, eine längere Pause droht aber definitiv.

Ein bitterer Gala-Abend, nachdem das Team die Reise an die Anfield Road mit einem 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel noch so hoffnungsvoll angetreten hat.

Weitere Fußball-News lesen