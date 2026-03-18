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Champions League: Viertelfinale zwischen FC Bayern und Real Madrid zeitgenau angesetzt
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Videoclip • 09:21 Min
Das Viertelfinale der Champions League ist zeitgenau angesetzt worden. An diesen Tagen finden die beiden Spiele zwischen dem FC Bayern und Real Madrid statt.
Bayern München muss im Viertelfinale der Champions League am 7. April zunächst bei Real Madrid bestehen. Das Rückspiel in der heimischen Arena findet am 15. April statt. Diese Ansetzungen verkündete die Europäische Fußball-Union (UEFA) am späten Mittwochabend nach Abschluss der Achtelfinalpartien.
Die Bayern hatten sich in der Runde der besten 16 locker gegen Atalanta Bergamo durchgesetzt, Rekordsieger Madrid bezwang Manchester City. Die vergangenen vier K.o.-Duelle mit Real haben die Münchner verloren.
Ebenfalls am 7./15. April finden die Spiele zwischen Sporting Lissabon und Titelanwärter FC Arsenal statt. Am 8./14. April duellieren Atletico Madrid und der FC Barcelona sowie der FC Liverpool und Titelverteidiger Paris Saint-Germain (alle Spiele werden um 21.00 Uhr angestoßen). Das Finale wird am 30. Mai in Budapest ausgetragen.
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