Bayern München im Viertelfinale gegen Real Madrid: Jetzt sind die "Königlichen" dran - ein Kommentar

ran Fußball FC Bayern - Harry Kane furchtlos vor Real: "Keine Angst vor niemandem" Videoclip • 05:13 Min Link kopieren Teilen

Darum kann und muss Bayern München im Viertelfinale der Champions League die lange Negativserie gegen Real Madrid endlich beenden. Ein Kommentar.

Bis 2012 galt der FC Bayern für Real Madrid als "Bestia Negra", was auf spanisch so viel wie Angstgegner heißt. Doch seitdem hat sich der Wind komplett gedreht, denn in den acht K.o-Spielen danach gegen die "Königlichen" konnten die Münchner in der Champions League kein einziges Mal gewinnen und schieden nach insgesamt sechs Niederlagen und zwei Unentschieden viermal aus. Bayern-Noten gegen Atalanta Bergamo: Bestnote für Kane, Guerreiro fällt ab Dabei war es jedoch meistens sehr eng, zuletzt im Halbfinale vor knapp zwei Jahren. Damals unterlag der noch von Thomas Tuchel trainierte Rekordmeister im Rückspiel im Estadio Bernabeu äußerst unglücklich und erst in der Nachspielzeit 1:2 gegen den späteren Gewinner des Henkelpotts. Allerdings konnten die Bayern seinerzeit nur in der Königsklasse überzeugen, in der Bundesliga spielten sie eine der schwächsten Saisons der vergangenen Jahrzehnte und landeten am Ende abgeschlagen hinter den ungeschlagenen Leverkusenern und Stuttgart nur auf Platz drei.

FC Bayern seit Monaten eine Klasse für sich Das ist der größte und vielleicht auch entscheidende Unterschied: In dieser Spielzeit ist der FCB nicht nur an einigen wenigen Tagen in Topform, sondern seit Monaten eine Klasse für sich. Seit der Zeit von Pep Guardiola vor mehr als einem Jahrzehnt sind die "Roten" nicht mehr so dominant aufgetreten und in der Liga praktisch schon zwei Monate vor Schluss wieder deutscher Meister. Aber auch auf internationalem Topniveau hat die Elf von Vincent Kompany bisher vollauf überzeugt, einzig beim 1:3 beim FC Arsenal war man die unterlegene Mannschaft und kassierte die einzige Pleite.

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FCB zerlegt BVB-Bezwinger Bergamo in seine Einzelteile Atalanta Bergamo, in den Playoffs Endstation für Borussia Dortmund, wurde nun im Achtelfinale förmlich in seine Einzelteile zerlegt. Dem fulminanten 6:1 im Hinspiel in Italien ließen die Gastgeber am Mittwoch ein lockeres 4:1 folgen, wobei sogar zahlreiche Stammkräfte wie Joshua Kimmich, Michael Olise, Manuel Neuer, Jamal Musiala oder Dayot Upamecano nicht dabei waren. Stattdessen glänzten nicht zum ersten Mal Nachrücker wie Toptalent Lennart Karl, der nach seinem phänomenalen Debüt-Jahr bei den Profis beste Chancen auf eine WM-Teilnahme hat. Und dahinter scharren noch jüngere Juwelen mit den Hufen wie etwa der erst 16-jährige Filip Pavic, der gegen Bergamo zum jüngsten Bayern-Spieler in der Champions League avancierte.

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FC Bayern geht mit breiter Brust und als Favorit in den Klassiker gegen Real Madrid Die Münchner gehen daher völlig zu Recht mit breiter Brust und als Favorit in den Europacup-Klassiker im Viertelfinale gegen Real. Zumal der Rekordtitelträger eine äußerst schwankende Saison spielt und in La Liga nur auf Rang zwei hinter dem FC Barcelona liegt. Allerdings hat das unerwartet klare Weiterkommen gegen Manchester City einmal mehr gezeigt, dass die Madrilenen immer dann zur Höchstform auflaufen, wenn es im Frühjahr um die großen Pokale geht. Real wird Bayern also erneut vor eine äußerst unangenehme Aufgabe stellen, doch das ist allen Münchnern klar. Trotzdem waren die Voraussetzungen seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr so gut, diesmal endlich die "Königlichen" in die Schranken zu weisen und wieder zur "Bestia Negra" zu werden. Auch interessant: FC Barcelona überrollt Newcastle United und erreicht Viertelfinale der Champions League

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