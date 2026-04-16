Nach dem emotionalen Aus in der Champions League hat der FC Barcelona Beschwerde bei der UEFA wegen der Schiedsrichter-Leistung eingelegt.

Der FC Barcelona hat zwei Tage nach dem emotionalen Champions-League-Aus erneut Beschwerde bei der Europäischen Fußball-Union UEFA eingereicht.

Nachdem der Protest des Klubs von Cheftrainer Hansi Flick gegen eine Handspielsituation im Viertelfinal-Hinspiel gegen Atlético Madrid abgewiesen worden war, erklärte der spanische Meister am Donnerstag in einer Stellungnahme, dass mehrere Schiedsrichterentscheidungen in beiden Spielen des Duells, das Ligarivale Atlético in der Addition aus Hin- und Rückspiel 3:2 gewann, "nicht den Spielregeln entsprachen".

Barcelona beklagte "fehlerhafte Anwendung der Regeln und unzureichendes Eingreifen des Video-Schiedsrichterassistenten (VAR) in eindeutig wichtigen Situationen". Der katalanische Klub, der beide Spiele nach den Platzverweisen von Pau Cubarsi und Eric García mit zehn Spielern beendete, sieht sich in mehreren strittigen Entscheidungen benachteiligt, darunter zwei potenziellen Elfmetersituationen, die keinen VAR-Eingriff auslösten.