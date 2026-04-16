Fußball
Champions League: FC Barcelona reicht erneut Beschwerde bei der UEFA ein
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 03:17 Min
Nach dem emotionalen Aus in der Champions League hat der FC Barcelona Beschwerde bei der UEFA wegen der Schiedsrichter-Leistung eingelegt.
Der FC Barcelona hat zwei Tage nach dem emotionalen Champions-League-Aus erneut Beschwerde bei der Europäischen Fußball-Union UEFA eingereicht.
Nachdem der Protest des Klubs von Cheftrainer Hansi Flick gegen eine Handspielsituation im Viertelfinal-Hinspiel gegen Atlético Madrid abgewiesen worden war, erklärte der spanische Meister am Donnerstag in einer Stellungnahme, dass mehrere Schiedsrichterentscheidungen in beiden Spielen des Duells, das Ligarivale Atlético in der Addition aus Hin- und Rückspiel 3:2 gewann, "nicht den Spielregeln entsprachen".
Barcelona beklagte "fehlerhafte Anwendung der Regeln und unzureichendes Eingreifen des Video-Schiedsrichterassistenten (VAR) in eindeutig wichtigen Situationen". Der katalanische Klub, der beide Spiele nach den Platzverweisen von Pau Cubarsi und Eric García mit zehn Spielern beendete, sieht sich in mehreren strittigen Entscheidungen benachteiligt, darunter zwei potenziellen Elfmetersituationen, die keinen VAR-Eingriff auslösten.
Barca bietet Hilfe zur Verbesserung des Schiedsrichtersystems an
"Die Häufung dieser Fehler hatte einen direkten Einfluss auf den Spielverlauf und das Endergebnis der Begegnung und verursachte dem Verein erheblichen sportlichen und finanziellen Schaden", fügte der spanische Meister hinzu. Der FC Barcelona erklärte, der Klub bekräftige seine bereits an die UEFA gerichteten Forderungen und biete an, mit der Organisation zusammenzuarbeiten, um das Schiedsrichtersystem zu verbessern und eine strengere, fairere und transparentere Anwendung der Regeln zu gewährleisten.
Am Dienstag hatte die UEFA die ursprüngliche Beschwerde des fünfmaligen Champions-League-Siegers wegen eines Handspiels von Atlético-Verteidiger Marc Pubill beim Abstoß im Hinspiel, das sein Team mit 2:0 gewann, als unzulässig zurückgewiesen.
Vereinspräsident Joan Laporta nannte die Schiedsrichterleistung beim 2:1-Sieg im Rückspiel in Madrid am Dienstagabend eine "unerträgliche Schande" und kündigte eine erneute Beschwerde an.
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