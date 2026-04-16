Der SC Freiburg stürmt mit einer Gala-Vorstellung ins Halbfinale der Europa League. Bei Celta Vigo lassen die Breisgauer nichts anbrennen.

Freiburger Fiesta in Spanien: Der bärenstarke SC Freiburg hat mit dem ersten Einzug in ein Europacup-Halbfinale den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte perfekt gemacht. Die beeindruckenden Breisgauer gewannen im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League 3:1 (2:0) bei Celta Vigo. Im Hinspiel hatte sich der SC mit 3:0 durchgesetzt.

Igor Matanovic per Traumtor (33.) sowie Yuito Suzuki (39. und 50.) trafen für den Sportclub. Das Tor durch Williot Swedberg (90+1.) war zu wenig für die Spanier. In der Vorschlussrunde trifft Freiburg entweder auf die Spanier von Betis Sevilla oder Sporting Braga aus Portugal. Der SC muss zunächst am 30. April auswärts ran, eine Woche später steigt das Rückspiel. Am Sonntag treffen die Breisgauer in der Bundesliga auf den 1. FC Heidenheim, am Donnerstag kommender Woche steht das Pokal-Halbfinale beim VfB Stuttgart an.

"Wir wollen uns nicht hinten rein stellen und Angsthasenfußball spielen", sagte Matanovic vor der Partie. Es werde noch "sehr tricky", mutmaßte Trainer Julian Schuster, der am Mittwoch seinen 41. Geburtstag feierte: "Ein Schritt weniger und es geht in eine andere Richtung. Deshalb darf es nicht weniger werden, und wir müssen richtig scharf sein."

In den ersten Minuten setzten Schusters Schützlinge die Vorgabe des Trainers um. Vigo kam mit Wucht, die Breisgauer hielten dagegen. Nach einer Viertelstunde war vor beiden Toren noch nichts passiert. Die Freiburger, bei denen Patrick Osterhage und Max Rosenfelder fehlten, machten einen starken Eindruck.