Fenerbahce hat sich erstmals seit 2009 für die Hauptrunde der Champions League qualifiziert. Viking Stavanger schockt derweil einen Dauergast der Königsklasse. So liefen die letzten Qualifikationsspiele.

Mit neuer Starpower in die Champions League: Fenerbahce hat nach einer ereignisreichen Transferperiode den Sprung in den europäischen Topwettbewerb geschafft. Der türkische Spitzenklub setzte sich im Rückspiel der Qualifikations-Playoffs mit 2:1 (2:0) bei Olympique Lyon durch. Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen.

Fener, das in diesem Sommer fast 90 Millionen Euro ausgab und unter anderem Romelu Lukaku von der SSC Neapel und Nathan Ake von Manchester City verpflichtete, schockierte Lyon mit einem Doppelschlag von Vedat Muriqi (24.) und Archie Brown (28.) und buchte trotz des Gegentreffers von Malick Fofana (61.) sein Ticket für die Ligaphase. Lyon wurden noch zwei Treffer aberkannt.

Neben dem FK Bodö/Glimt hat sich auch Viking Stavanger als zweiter norwegischer Klub für die Königsklasse qualifiziert. Die Skandinavier bezwangen Dinamo Zagreb nach einem 2:2 im Hinspiel mit 3:1 (1:1) und sind bei der Auslosung in Monaco am Donnerstag im Topf.

Das gilt auch für AEK Athen. Der Ex-Frankfurter Luka Jovic brachte sein Team mit einem frühen Führungstreffer (7.) auf Kurs, die Griechen setzten sich mit 4:0 (3:0/Hinspiel 0:0) gegen Levski Sofia durch.

Das letzte Ticket haben NK Celje (Slowenien) und Slovan Bratislava (Slowakei) in der Verlängerung ausgespielt, nachdem Hin- und Rückspiel jeweils 1:1 endeten. In der 100. Minute dann aber die Erlösung für Bratislava: Cristian Martinez traf zum 2:1 und damit zum Siegtreffer.

In der Schlussphase gab es nochmal Unruhe, als Andrej Kotnik, der bereits ausgewechselt wurde, die Rote Karte sah, weil er sich offenbar im Ton vergriffen hatte. Für ein Comeback reichte es bei den Slowenen allerdings nicht mehr.